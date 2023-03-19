捷眾議長：捷台友誼基石 獨裁者永遠不會懂

捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）將率大型商務代表團訪台。（取自艾達莫娃臉書）

2023/03/19 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕捷克眾議院議長艾達莫娃本週將出訪南韓與台灣，近日捷克眾議院官網也特設網頁，專門介紹艾達莫娃訪台行程，向各界闡述此行對捷克之重要意義，網頁上的兩國國旗也成為亮點。對於訪台原因，艾達莫娃表示，台灣是捷克重要貿易夥伴，彼此的友誼建立在自由、民主與人權等價值觀之上，「獨裁者永遠不會懂」，這樣的訪問既不是第一次、也不會是最後一次。

預定25日抵台訪問

艾達莫娃預定廿五日抵台，立法院也確認邀請艾達莫娃廿八日於立院發表演講，她將成為首位在立法院演說的非邦交國女性國會議長。

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艾達莫娃表示，台灣是捷克重要貿易夥伴，彼此的友誼建立在自由、民主與人權等價值觀之上，「而這些價值獨裁者永遠不會懂」。因此，我們必須共同捍衛上述價值觀，並讓雙邊出色的合作成果繼續延續下去。

艾達莫娃引述帶領捷克掙脫共產極權統治枷鎖的故前總統哈維爾名言，「在每個有意義的世界秩序裡，人權與自由兩者皆不可或缺」。若我們不盡全力去捍衛這些價值觀，它們隨時都可能遭侵害甚至消逝。鑑於上述原因，以及捷克與台灣擁有相似的民主發展過程與亞洲戰略考量，此行對捷克國家發展方向至關重要。

艾達莫娃也指出，這是雙邊關係史上規模最大的商業訪問團。台灣因創新、開放與透明成為全球科技巨擘，並擁有許多具有全球影響力的新創公司，此行將為奈米科技、電動車、人工智慧、循環經濟、能源等領域開拓更多機會。她感謝許多商人同行，相信這次訪問將強化兩國間關係、深化雙邊經貿合作並打通開啟新機會之道路。

至於此行為何讓中國不悅，艾達莫娃回應，捷克遵守「一中政策」，然而要怎麼做，由捷克自行決定。捷克是個主權國家，維持與夥伴間的交流也包括台灣在內。

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