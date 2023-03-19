顧立雄：明年大選 中共恐大規模干預

國安會秘書長顧立雄昨受邀出席「雷震民主人權紀念講座」，他表示明年的總統與立委選舉，中共將更大規模的干預。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/19 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕雷震公益基金會昨天舉辦「雷震民主人權紀念講座」，受邀出席的國安會秘書長顧立雄表示，中共近年來對台發動資訊與認知操控的程度愈演愈烈，合理預期將對明年舉辦的總統與立委選舉進行更大規模的干預。

顧立雄並指出，瑞典哥德堡大學三月公布的最新報告顯示，全球有七十二％、約五十七億人活在專制政權下，民主退步到一九八六年水準，國際秩序面臨冷戰以來最大挑戰。

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他說，台灣民主程度排名第卅位、亞洲第三名，但面對全球最大威權國家中國日益加劇的軍事恫嚇、網路威脅、認知作戰操作，自由民主遭到嚴峻挑戰。拜登政府對中共威脅做出一系列的回應，可產生嚇阻作用，而原本對中國尚存幻想的國家，也都開始警醒其可能帶來的危害，並藉著雙邊或多邊場合提出警告。

顧表示，近年中共對台發動的認知與資訊操控越演越烈，台灣即將進入總統及立委大選階段，合理預期北京將發動更大規模的影響力操作，以干預我國選舉。面對此威脅，政府戒慎以對，我國的戰略目標是維護台海和平穩定、讓國人保有得來不易的民主自由繁榮生活、掌握自我選擇權力，只要國人團結，共同面對外在威脅，民主就會形成守護國家之盾。

台北市議員苗博雅指出，十年前沒有人想到中國會如此墮落，如今這個墮落漩渦試圖把周遭國家拉入深不見底的危機，台灣位於漩渦中心，國人須了解，一旦無法守護民主，生活將變得不一樣，每個人都有責任讓民主茁壯，我們引以為傲的生活才能繼續存在。

雷震公益信託基金召集人薛欽峰表示，現今世界上威權主義擴張產生的民主危機，亟需文明社會共同關注，如何防衛民主機制不被破壞，刻不容緩。

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