野百合學運聯盟聲明：反侵略護台灣

野百合學運世代聯盟昨晚在台北天成飯店舉行餐敘活動，包含民進黨主席賴清德（前中）等人出席，眾人手持百合花合影留念。（中央社，野百合學運世代聯盟提供）

2023/03/19 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕野百合學運三十三週年，野百合學運世代聯盟昨晚舉辦餐敘，並邀兼任民進黨主席的副總統賴清德與會。學運聯盟並發表「反侵略護台灣」聲明，包含「反侵略的決心，才是真和平的實踐之道」、「守護台灣民主，杜絕假中立的姑息心態」、「善盡國際責任，今天，我們都是烏克蘭人」等三點呼籲。

野百合學運發生於一九九○年，當時四大訴求為「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「訂定政經改革時間表」，為台灣民主政治發展過程重要里程碑。

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聲明指出，當前國際局勢緊張險惡，國內卻出現許多以反戰與和平之名，實為反對「烏克蘭人民抵抗侵略、台灣強化自身力量」，甚至抹黑美國的協助行動與友台法案，以和平包裝投降主義的企圖，並以反戰之名麻醉民心、削弱抵抗意識，為台灣可能遭受的侵略行動鋪路。

妄想反戰就能獲得和平 愚昧天真

「維護和平是每個公民的願望、也是義務，但妄想以反戰訴求就能獲得和平，是愚昧天真」。聲明說，和平的真義不是順從與接受霸權侵略者任何要求，反侵略並強化軍備，使中國不敢動武，才是追求和平者唯一的選擇。

聲明表示，台灣已受中國灰色地帶認知作戰入侵，各種謠言謬論企圖動搖國人對未來的信心，以及抵抗侵略的決心；許多言論在本質上違反民主價值，否定人民可抵抗與尋求國際結盟之權利，若予縱容就會成為使台灣民主淪喪的幫凶。

賴：守護台灣民主 無可迴避責任

賴清德昨晚在臉書表示，野百合學運改變了許多人的生命，他後來以國大代表的身分參與解散萬年國會的任務，就此改變他的政治路；台灣的民主得來不易，是野百合世代懷抱著為台灣前途奉獻的精神，一步步才得到令人稱羨的成果，「下個階段，守護台灣民主，為人民持續拚鬥，更是我們無可迴避的責任」。

野百合學運世代聯盟發言人陳建志會後受訪說明，餐會有追思已離開人間的野百合世代夥伴，並邀請當時無懼鎮暴警察追打、噴水車弄壞器材，在街頭記錄社運的影像工作者，現場並播放當年舊照片所剪輯成的影片，回顧野百合學運的初衷和精神。

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