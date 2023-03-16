賴願承擔 民進黨各派系力挺

副總統賴清德（右）昨在前屏東縣長潘孟安（左）陪同下，赴民進黨中央黨部完成登記總統初選。（記者羅沛德攝）

2023/03/16 05:30

〔記者陳政宇、賴筱桐／綜合報導〕副總統賴清德昨完成民進黨總統初選登記，除獲得民進黨跨派系立委相挺，行政院副院長鄭文燦也表示，初選登記還沒結束，但預估由賴清德代表黨參選總統，會給賴更大的支持與力量。

民進黨昨召開中常會，據轉述，賴清德表示，他已登記黨內的總統初選，根據黨內規定，若十七日前另有黨內人士登記，他就必須請假，屆時再請常會選出代理主席主持初選工作。

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對於賴清德登記總統初選，鄭文燦受訪說，這是重要的決定，相信全黨會團結一致，當然黨內民主程序必須要走完，該有的程序按照黨內規章處理；最重要的是做好執政、照顧人民、提升產業，讓台灣更有韌性，這是未來的責任，會給賴清德更大的支持與力量。

英系立委羅致政表示，全力支持賴清德爭取民進黨提名，進而贏得二○二四的勝利。新系立委鄭運鵬盛讚賴清德是總統民選後，受到最完整訓練及接受檢驗的參選人，希望民眾選出一位能保護台灣、彰顯台灣價值的總統。蘇系立委蘇巧慧說，台灣需要一位勇於承擔責任、堅定守護理想的總統參選人，她全力支持賴代表民進黨參選總統。

侯：尊重各政黨做事的方法

被視為國民黨總統熱門人選的新北市長侯友宜，昨也被問及賴登記民進黨內初選一事，侯回應說，每個黨都有自己的節奏與方式，尊重每個人扮演的角色，各政黨的角色和做事的方法都要給予尊重。

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