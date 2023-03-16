賴身家假訊息流竄 民進黨反擊認知戰

副總統賴清德（右）昨在前屏東縣長潘孟安（左）陪同下，赴民進黨中央黨部完成登記總統初選。（記者羅沛德攝）

2023/03/16 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕二○二四大選起跑，「認知戰」卻早已開打，近日流傳各種假訊息攻擊兼任民進黨主席的副總統賴清德。對此，民進黨昨表示，將蒐集相關證據，必要時不排除提告；民進黨也組成跨部門的「認知作戰防範專案小組」，透過多元途徑、快速澄清，以破除來源不明的造謠抹黑和不實謠言。

近日網路群組瘋傳關於賴清德「身家背景」的假消息，聲稱賴清德的兒子已取得美國公民證，以及賴掌權後會以武力解決兩岸問題、並依親赴美避難云云。

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「由此可知認知作戰的惡劣」，民進黨新聞部主任張志豪指出，非常多的訊息明顯不符合「常識」，且涉及人身攻擊，心存政治目的且刻意散佈謠言，民進黨將蒐集相關證據，必要時不排除提告，以法律行動遏止敗壞選風。

張志豪說，因應二○二四大選，民進黨已跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，由副秘書長黃建嘉統籌督導，第一時間用圖卡、短影音及新聞稿等多元途徑快速澄清，以破除來源不明的造謠抹黑和不實謠言，杜絕積非成是，以正視聽。

另針對民進黨通過「誠信條款」，不建議現任議員轉戰立委；藍營質疑，賴清德在立委、台南市長任內也曾「落跑」。

據轉述，賴清德昨在民進黨中常會親自說明，指九合一選舉後，他巡迴各縣市黨務座談，很多基層黨員對當選後馬上轉換跑道的「誠信」有很多意見，儘管批評的對象是在野黨，但也適用於民進黨。

賴：職務轉換 原任期都有過半

賴清德說，民進黨過去有「二分之一條款」，即原職務任期未逾二分之一，不能轉戰下一個職務；但現在不宜去訂這樣的條款、也來不及，因此改用「建議」方式，提供給協調小組參考。

賴清德並強調，他每一個職務的轉換，歷來都符合民進黨的規定，原任期一定是超過二分之一，才轉戰下一個職務。

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