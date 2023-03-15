英外交國防方針 展現堅定友台立場

英國政府公布針對外交國防安全政策的「二○二三整合性評估更新報告」，內容首度多次提及台灣，支持台海和平穩定。外交部表示，此報告展現英國政府堅定友台立場。（資料照）

2023/03/15 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國政府十三日正式公布針對外交國防安全政策的「二○二三整合性評估更新報告」，內容首度多次提及台灣，支持台海和平穩定。外交部表示，此報告展現英國政府堅定友台立場。另，英國外交部啟動中文學習計畫，其中廿人在台灣受訓；外交部昨說，此計畫能增進對台了解、促進合作。

英國二○二一年首次發布「整合性評估報告」（Integrated Review, IR），十三日發表二○二三年更新版。報告多次提到台灣，是同類文件首見。報告明文表示，英國反對片面改變台海現狀，支持台海和平穩定，台灣相關議題應由兩岸透過對話和平解決。

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報告也點出英國關注中國大幅推進軍事現代化，在南海島礁進行軍事化，拒絕放棄對台動武等擴張作為，英國將深化與核心盟友和廣大夥伴的協調合作，強化集體安全、抗衡與競爭。

外交部昨對此表達高度歡迎與感謝。外交部說，此報告是繼二月英澳外交暨國防部長（2+2）會議聯合聲明後，英國重申對於台海和平穩定的重視，展現英國政府堅定友台立場，亦凸顯台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識。

另外，英國外交部十三日指出，政府自二○二一年起採取一系列措施，增加政府部門對中國的了解與專業知識，包括自二○二二年啟動一個前導計畫，培訓了一百七十個公務員學習中文，其中有廿人在台灣學習。

美國國會去年底也通過「台灣學人法案」，透過獎學金薦派美國聯邦官員來台學習中文。媒體問及，英國和美國的計畫內容是否相同？外交部發言人劉永健昨表示，兩計畫是獨立的，進行方式和內容不盡相同，但目的和宗旨都是增進對我國了解，促進雙邊合作。

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