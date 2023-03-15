美國際民主協會計畫長：台灣致力徹底透明 民主國家楷模

「2023國會開放與監督論壇」昨登場，立法院長游錫堃（右）出席開幕活動，到場時向科索沃前總理霍蒂（中）等與會的國際人士握手致意。（記者羅沛德攝）

2023/03/15 05:30

〔記者楊丞彧／新北報導〕公民監督國會聯盟、美國國際民主協會（NDI）及英國西敏寺民主基金會（WFD）共同舉辦的「二○二三國會開放與監督論壇」，這兩天在台召開，美國國際民主協會計畫長露絲特指出，台灣致力於「徹底透明」的承諾，是全世界民主國家的楷模。

這場論壇除有科索沃、北馬其頓與羅馬尼亞等國國會議員親自參與外，也有歐美亞非等各大洲公民團體與會。立法院長游錫堃昨開幕致詞時，強調國會公開透明的重要性，指開放政府與開放國會是全球趨勢。然而，全球民主版圖呈現萎縮現象，如何力挽狂瀾，是我們「民主同盟國」共同面對的課題。

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露絲特指出，二○一二年起的十年間，全球獨裁勢力穩定成長，生活在其底下的人口，從四十六％躍增至七十二％。此外，社群媒體爆炸式成長與全球民粹領導人相輔相成，使社會更加兩極化。同樣令人擔憂的是，專制國家不吝於展示其影響力並破壞民主社會。因此，透過公民參與及增加透明度建立公民信任感且強化民主韌性，就是應對這些挑戰的基本戰略；而台灣致力於「徹底透明」的承諾，更是民主國家的楷模。

羅馬尼亞國會議員特尼察提到，中國在歐洲許多地方設有海外警察站，很多是與地方政府或市長簽訂合作意向書而來。因此，他曾設法推動建立一套公共登錄機制，然還有待努力。

民進黨立委羅致政則說，在中國不斷施加壓力之下，台灣年輕的民主面臨著許多外來挑戰。國會毫無疑問地需要更多的透明度及開放，但這也可能成為兩面刃。他點出財產申報可能被中國用來辨別誰是特定政黨潛在支持者，也指出中國收買「網紅」影響公眾輿論等問題。如何在不犧牲自由與民主為前提下，在透明開放與國家安全之間取得平衡點，成為台灣當前最大的課題。

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