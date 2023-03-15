科索沃前總理：人民意志終將戰勝

「科索沃─台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團昨參訪立法院，觀看施政總質詢。（記者塗建榮攝）

2023/03/15 05:30

〔記者蘇永耀、陳政宇／台北報導〕由科索沃前總理霍蒂率領的「科索沃─台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團，昨拜會立法院。霍蒂說，科索沃與台灣有類似命運，都面臨不友善的鄰國，但他認為，以歷史角度觀之，民主與人民意志終將戰勝。科索沃最大在野黨「民主黨」國會議員戴柳也說，此行希望就是未來台科間合作的起點。

訪團拜會立法院

游錫堃首先祝賀科索沃上個月建國滿十五年。他說，科索沃宣告獨立時，台灣是率先承認的國家之一，科索沃與台灣在追求自由民主和獨立的路上，都面臨相似的挑戰；科索沃最終經全體公民複決而成功獨立，這就是真正的民主政治。

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團長霍蒂議員致詞說，此行來台就是要分享各國國會經驗，並表達對台灣的支持。科索沃是年輕的國家和民主政體，台灣的民主也不長，但相當強韌，需要向台灣多加學習。兩國同樣都面臨不友善的鄰國，但以歷史角度觀之，民主與人民意志終將戰勝。科索沃受到來自歐洲、美國的民主國家支持，台灣同樣也受到來自各國的支持，有的勇於為台灣發聲，有的低調相挺，他為台灣感到高興。他希望雙方能洽談更進一步的合作。

兼任「科索沃─台灣友台小組」共同主席的戴柳議員接續說，她首先感謝美國國際民主協會安排此行訪問。這是科索沃二○○八年獨立後，首次組成跨黨派訪問團來台，她要代表科索沃人民感謝台灣在科索沃困頓之際伸出援手，也感謝台灣於科索沃戰爭時提供許多人道救援。戰亂時抵達科索沃的第一批救援物資上面寫著「來自台灣的愛」，讓她至今記憶猶新。科索沃和台灣有共同的價值觀和友人，這讓雙方的溝通合作更為容易。

戴柳說，他們需要來自台灣的支持，也需要和台灣進一步在各領域的合作。科索沃的人才都相當年輕，特別是資通訊產業，相信台科間可以有更多的合作，此行希望就是未來合作的起點。

訪團一行接著在「台灣─科索沃國會聯誼會」會長羅致政等朝野立委陪同下參訪立法院。羅指出，這是台科國會友台小組自二○二一年底視訊成立後，第一次實體會面；也是科索沃國會友台小組首次訪台；另外，這是首次有三個巴爾幹國家的國會議員共同訪台。台灣應深化與科索沃、其他巴爾幹國家，以及歐洲各國的關係。

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