冷眼集》習近平不安？

習近平十年，壓縮了封建時期的進程，一舉回到毛時代，這是中國的宿命。（法新社資料照）

2023/03/15 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國兩會結束，針對第三任期的國家主席習近平將如何開展未來五年的中國治理，國際各大媒體分別從習的人大閉幕講話，提出了若干觀察與分析。若從台灣的角度，綜合對於中國帝制的理解，習近平表面上是「十年鬥爭、歸於一統」，事實上也確實如此，但是習近平內心更深層的部分，似乎也充滿著「不安」？這位中國近代權力最集中的領導人，此時恐怕並非從容信步於今後來自外部與內部的雙重挑戰。

三月十三日上午的閉幕講話，應是人大「全票」通過習近平「當選」中國國家主席後第一篇重要文件。在全部超過一八○○多字的致詞中，「人民」出現了高達二十二次，其次引人注意的是「安全」，也出現了至少九次之多。套用柏楊的「三作牌」理論，在威權體制之下，所謂的口號文化，經常是最缺什麼、最做不到什麼，就標榜什麼，戒嚴時代的台灣如此，今天的中國更有過之，習近平大量使用這些關鍵詞，當然反映了他的所思所想。中華人民共和國沒有人民說話的份，早已眾所周知，而習近平把「安全」排在最上位，勢必會主導中國的施政路線與政策選擇。

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其實從二十大二中全會通過「黨和國家機構改革方案」，所謂要統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，還要統籌中央和地方，就能了解習近平沒有什麼是他不要「統籌」的。這條以「安全」為名的「統籌」之路，早在二○一三年習近平剛上位就已經開始。中共十八屆三中全會決議設立「國家安全委員會」，當時也是說要解決各自為政，以統籌國家安全的重大事項，兩個月後就通過習近平親自擔任主席，令外界驚覺他的起手式。果然，二○一八年，中共十九屆三中全會進一步通過「中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定」，這時成立「國家監察委員會」，並推動人大、政府、政協、監察機關、審判機關、檢察機關、人民團體、企事業單位、社會組織，全由共產黨統一領導，有計畫地將國務院弱化。顯然，習近平認為這樣依舊不夠，於是今年又持續進行機構重構，即使第三任遂願，權力仍要更加徹底收攏，否則無法讓他心安。

習近平的心理狀態，如果要從中國的獨裁史上找答案，明代廣設特務、宦官當道，為皇帝服務的前例，走的正是不斷權力「升級」的類似道路。從明太祖的錦衣衛，典型是招攬親信偵防異己開始；到明成祖，轉由太監主持東廠，加大對反對派的鎮壓；再到明憲宗，新設超越錦衣衛與東廠之上的西廠，橫行全國。最後到明武宗，由劉瑾主持內廠，可以反過來監督錦衣衛、東廠與西廠。這種權力發展的軌跡，可謂一脈相承，說明帝制欲對社會進行控制的永不滿足，很容易藉由改變組織、以無限擴權，來換取一時的危機緩解；問題是這種恐怖統治，累積人民反抗，終致明朝滅亡、難以善了，也是史有明鑑之事。

習近平十年，壓縮了封建時期的進程，一舉回到毛時代，這是中國的宿命。世界各國把習近平視為危險份子，其危險，來自於他的不安；而習近平的高度不安，其實也是中國自身的最大風險。

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