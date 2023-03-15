民進黨正國會 力挺賴選總統

基隆市議長童子瑋在基隆市區設置看板，全力支持賴清德。（記者盧賢秀攝）

2023/03/15 05:30

〔記者陳政宇、盧賢秀／綜合報導〕兼任民進黨主席的副總統賴清德預計今日上午登記黨內總統初選，他透過正國會掌門人、總統府秘書長林佳龍牽線，昨晚在官邸設宴款待正國會成員。民進黨立委陳歐珀會後轉述，餐敘氣氛非常好，與會者表達力挺賴清德參選二○二四總統，並支持賴推動黨務改革及「誠信條款」。

支持黨推動「誠信條款」

據轉述，賴勉勵眾人，民進黨必須團結，不計較個人成功與否，應完成共同使命和政策實現，讓人民能夠信任民進黨。

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民進黨總統黨內初選本週起跑，賴清德十四日已派人領表，預計今天上午親自前往黨部登記，屆時將發表簡短談話，說明投入總統大選的想法；除了賴清德，另有一名資深黨員領表，目前尚無人登記。此外，跨派系組成的大選提名策略小組，今天下午將首度召開會議，擬討論提名作業並凝聚初步共識。

據了解，昨晚餐敘約長達兩小時，與會者包含賴清德、林佳龍，正國會立委陳歐珀、蔡適應、陳瑩、林岱樺、莊競程、陳秀寳、黃秀芳、前立委高志鵬等，前屏東縣長潘孟安、民進黨秘書長許立明及部分幕僚亦出席。

陳歐珀會後轉述，餐敘氣氛非常好，大家都很清楚，民進黨的使命就是守護台灣，團結勝選並實現對人民的承諾，與會者皆肯定賴清德接任黨主席後推動的黨務改革，以及對人民期待的回應。賴提到，他參選黨主席時展開全國黨員巡迴座談，這些作為都是回應資深黨員和基層黨員的期待。

陳歐珀透露，與會者也對賴的辛勞表達不捨，特別是賴在南投縣第二選區立委輔選期間身體有受傷，希望他能保重身體，畢竟二○二四大選是一場馬拉松競賽，盼最後能夠贏得勝選，實踐人民的期待。

此外，民進黨區域立委初選下週領表登記，陳歐珀強調，正國會堅定支持「誠信條款」，他呼籲剛當選的議員要有所節制，盼民進黨推出的候選人能夠信守對人民的承諾。民進黨以前有「二分之一條款」，賴清德從事民選公職的任期都有做滿一半以上，因此別錯誤比擬為「落跑」，這對賴不公平。另據了解，席間討論未觸及特定立委選區。

由於賴清德預計今天登記參加初選，基隆市議會議長童子瑋昨天在基隆鬧區愛三路懸掛看板，全力支持出身新北市萬里區的賴清德，他認為賴清德資歷完整，是最適合的國家領導人，「台灣頭出總統！」

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