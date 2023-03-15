竹市準社會處長黃佳婷爆爭議 仍照計畫上任

新竹市長高虹安延攬的社會處長黃佳婷還未上任，已被教育部青年署原單位記申誡。（市府提供）

2023/03/15 05:30

〔記者林曉雲、洪美秀／綜合報導〕新竹市長高虹安日前延攬的社會處長黃佳婷尚未上任，就被四十六個社福團體組成的台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）公開反對，指黃在任職教育部青年署科長任內，長期縱容性騷慣犯擔任講師，教育部調查後認定黃收到檢舉未上報且遲不處理，將黃懲處申誡一支。據悉，黃佳婷已在整理辦公室私人物品，仍將照原計畫上任。

台少盟理事長林月琴表示，黃佳婷無社福專業背景，還長期放縱性騷慣犯，台少盟於去年六月已公開舉發易姓講者是長年性騷擾未成年的慣犯，數起案件發生在黃佳婷主責的活動，但黃缺乏性騷擾防治法制觀念，面對檢舉陳情未有積極作為，甚至持續邀請嫌疑人擔任各種課程講者，使少年暴露於性騷擾風險中。

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青年署科長任內 處理性騷不當遭記申誡

林月琴也表示，高虹安執意聘黃佳婷為竹市社會處長，是讓無視兒少權益、使兒少暴露於風險中的人，做為新竹市主政兒少權益的最高長官，九萬多名新竹市兒少權益令人擔憂，呼籲新竹市長高虹安勿做錯誤選擇。

青年署已將易姓講師從計畫審議業師名單中除名，並就易嫌過去曾參與青年署的相關活動，依個案需求查察協處。青年署考績會調查，黃佳婷收到檢舉信後未處理也未上報，調查認定黃有責任，將她記申誡一支，青年署組長張靜瑩申誡一支，青年署署長陳雪玉負督導不周之責記過。

對於社福團體要求換人，黃佳婷表示不便回應，上任新竹市社會處長日期以竹市府說明為準，其他被懲罰的官員則不回應。新竹市府回應，尊重黃佳婷在原先職務上的說明及回應，市府會持續為市民的社會福祉努力打拚。

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