新版外交國防報告首提台灣 英國：與盟友合作對抗中國

英國發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，形容中國對世界秩序構成「劃時代的挑戰」，必要時和盟友合作「對抗」中國。圖為英國外交大臣柯維立。（歐新社）

2023/03/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國十三日發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（IR），形容中國對世界秩序構成「劃時代的挑戰」，將加強官員對中國的理解和應對，必要時和盟友合作「對抗」（push back）中國。報告也首度提及台灣，強調台海情勢穩定，及透過對話和平解決台灣議題的重要性。

中國對世界秩序構成劃時代挑戰

英國政府二○二一年首度發布外交國防安全政策綜合檢討報告，當時通篇未提台灣或台海，但新版報告分別提到兩次及三次，指中國在南海、台海愈發侵略性的立場，恐讓世界日益被危險、失序和分裂主宰，並指中方透過挹注大筆資金快速推行軍事現代化，過程卻缺少透明度，又在台灣議題上拒絕放棄使用武力。

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英方表明，其長久以來的立場是，台灣議題必須透過台海兩岸民眾的對話和平解決，而非任一方片面改變現狀。因此，英國將支持相關各方共同努力確保情勢不會升級，以維繫台海穩定。

強調台海情勢和平穩定的重要性

在「對中政策」一節，舊版報告僅描述中國為「體制競爭對手」，新版雖未直接為中國貼上「威脅」標籤，但直指中國在中共領導下，構成「劃時代的系統性挑戰」，對英國政府政策的幾乎所有領域，以及英國人民日常生活都產生影響。英方表明，未來與中國合作與否，取決於中國是否擴大在海外的專制和獨斷行徑。首相蘇納克在序中指出，只要中共試圖脅迫或創造附屬關係，英國將與各方密切合作對抗中國。

針對報告中僅形容中國對英國經濟安全構成威脅，去年曾率團訪台的英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）表示無法苟同，直指中國不能單單被視為經濟威脅，而無視中國試圖破壞英國安全和主權的企圖。

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