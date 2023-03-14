黃國昌：勿因個案 扭曲宜縣農地政策

圖為宜市農地，與新聞事件無關。（資料照，記者江志雄攝）

2023/03/14 05:30

〔記者江志雄、游明金／宜蘭報導〕宜蘭地方法院昨天召開林姿妙涉貪案準備程序庭，到場旁聽的前立委黃國昌說，辯護方提出沒有解除列管也可核發農地農用證明主張，讓人感到意外，他提醒林姿妙不要為自己個案辯護，扭曲宜蘭縣農地管理政策。

黃國昌受訪時說，這次準備程序庭，林姿妙維持「她什麼都不知道」的答辯，比較讓人意外的是，辯護方提出沒有解除列管也可發農地農用證明主張，雖然辯護人站在被告最佳利益提出各式各樣解釋，他提醒林姿妙，不要因此扭曲宜縣農地管理政策。

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黃國昌說，這次準備庭後，縣府恐怕要跟宜縣農民講清楚，未來是不是即使沒有解除管制，都可核發農地農用證明，縣府對此必須審慎面對。

之後，黃國昌以「林姿妙要繼續踐踏法治嗎？」為題，在個人臉書發文，質疑林設法在貪瀆案中脫身，就改變既有農地管理規範與土增稅核課程序嗎？

文中指出，一塊先前因違規遭列管農地，林姿妙要代表宜蘭縣改變既有規範，如果是這樣，不僅茲事體大，過去因沒有解除列管而必須繳納土地增值稅的地主情何以堪？更嚴重是，因縣長個人案件，扭曲農地既有規範解釋與執行，便侵蝕法治基本精神，為了自身脫罪，扭曲法治、因人設事至如此田地，讓人無法苟同。

民進黨議員陳文昌也說，違法發農證是一回事，一五五八農地被列管，未在二○一六年完成改善，不管事後有沒有恢復農用，都要課土增稅，縣府事後指導地主製作假的土方證明，由縣府虛偽認定已在期限改善，據此解除列管免徵土增稅，這又是另一回事，這也才是事實真相。

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