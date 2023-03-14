林姿妙批不當取供 檢：過程均合法

宜蘭縣長林姿妙昨天出庭應訊。 （記者江志雄攝）

2023/03/14 05:30

涉貪案昨第二次程序庭 林在開庭前抨擊 庭內未發一語

〔記者蔡昀容、江志雄、游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污弊案，宜蘭地方法院昨召開第二次準備程序庭，林姿妙在庭內未發一語，全交由律師發言，院檢律確認七大爭點釐清。不過，林姿妙在開庭前抨擊檢廉不當取供、編故事污衊；檢方回應，訊問過程均遵守刑事訴訟法規定；民進黨則質疑，林姿妙開庭前抹黑檢廉，開庭時不敢講話，是看到法官心虛？還是案件複雜到不會說明。

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綠營指林心虛 開庭時不敢講話

林姿妙等人涉貪污等案，昨天傳訊十三名被告，包括林姿妙女兒林羿伶、時任建設處長吳朝琴、財稅局長盧天龍、時任農業處農務科長吳東原等人，準備程序庭仍在確認各案爭點，將在未來審理庭釐清。

檢、辯經過攻防 列有七大爭點

其中，最被關切的羅東機六用地周邊一五五八地號農地免徵一一二萬元土增稅案，林姿妙被控圖利地主陳正勳、劉石純等人。檢、辯經過攻防，列有七大爭點，包括林姿妙是否知道土方流向證明造假？是否知道該地未在二○一六年改正完成，並同意撤銷列管，免課土增稅？是否因免課土增稅，讓陳正勳應允無償提供九十八地號用地給林姿妙，作為韓國瑜競總使用？

另，林姿妙是否知悉跨局處討論一五五八農地會議等事？一五五八地號未撤銷列管前，是否得認定農用而核發農地證明，而未撤銷列管前，能否以該土地農用為由，不予課徵土增稅等等？

林姿妙開庭前受訪，批評檢廉不當取供，編故事污衊，目的是要影響選舉。在開庭時，吳東原等被告律師也都批評，廉署多次摔卷、拍桌、威嚇，他們聲請勘驗檢廉錄音光碟，並主張所有供述都不具證據能力。

受命法官說，會將被告意見帶回合議庭，決議是否具證據能力；檢方說，訊問過程均合法，尊重法院裁定。

民進黨議會黨團總召陳俊宇指出，林姿妙開庭前，對檢廉潑髒水，打烏賊戰，選舉選完了，請不要再做政治操作，林姿妙要誠實面對，交代清楚。前立委黃國昌說，正當法律程序很重要，廉政署訊問時是不是有不當取供，還是被告為了脫罪而辯解，有必要作出回應。

至於林姿妙另涉財產來源不明與特殊洗錢罪，訂今天上午九點五十分開庭。

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