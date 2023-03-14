退役軍官揪團赴中參加黃埔校慶 退輔會：請國安調查

多個退伍軍方社團號召五百名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校週年活動，退輔會昨籲請國安單位追查其背後的脈絡及是否有不當違法情形。（記者朱沛雄攝）

2023/03/14 05:30

〔記者陳鈺馥、呂伊萱／台北報導〕多個退伍軍方社團號召五百名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校週年活動，退輔會昨籲請國安單位追查其背後的脈絡及是否有不當違法情形，退輔會主委馮世寬並親自召開記者會，呼籲退伍軍人不宜前往。

馮世寬呼籲 退伍軍人不宜前往

據了解，相關退伍軍人社團在去年內部會議提案通過，要號召五百位校友今年六月回「黃埔祖校」。國安單位掌握，為吸引我國退役將領赴中，黃埔建軍九十九週年參訪團行程，規劃五天四夜及八天七夜「小三通團」，由台北至金門再搭船到廈門，預定六月十三日出發；但無論參加五天或八天行程，一律要參加六月十六日在黃埔軍校舊址舉行的紀念大會。

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參訪團排定訪北京、南京、重慶、成都、長沙、武漢、昆明、上海、杭州等城市，經小三通的團費最高一萬五千元，甚至含內陸機票、高鐵票；若是搭機團，五天四夜團費是兩萬元，從台灣先飛廈門，再到廣州參加紀念大會。

團費低廉 食宿疑均由對岸招待

知情官員質疑，如此低價等於只買機票，食宿是否均由對岸招待？官員強調，該活動明顯是拉攏我國退役將領的統戰活動，利用黃埔校友回中國要營造「兩岸一家」，中共也會私下招待及接觸，希望能夠對這些人吸收、運用。國安局和調查局會去調查相關金流，有無接受中共經費資助？到中國後由哪些官方單位接待？都是調查重點。

退輔會聲明，呼籲黃埔校友切勿貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套。退輔會對發起者的身分、動機及目的深感不解，籲請國安單位追查背後脈絡，以及是否有不當違法情事。

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