里長連署挺選總統 侯仍不表態

新北市長侯友宜昨到永和區主持行動治理基層座談會。（記者賴筱桐攝）

2023/03/14 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到永和區主持今年全市首場行動治理基層座談會，有里長期待他「為全國人民好好做事」，全市各區的里長聯誼會正在連署支持侯參選總統，建議國民黨直接徵召；對此，侯友宜仍重申要先扮演好新北市長角色，把市政做好。

媒體也詢問侯友宜，提前召開座談會是否為了參選二○二四總統預先布局？首站選擇深藍鐵票區的永和是否為了固樁？侯回應，行動治理座談會並未提早召開，往年都從農曆過年後陸續舉辦，前兩年碰上疫情才延到五月，今年是依循往例舉辦。永和區水源里里長柯義和在會中稱讚侯友宜的做事能力強、願意傾聽民意，表態支持侯參選總統，侯在現場沒有任何回應。

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新北市里長聯誼會總會長、國民黨籍的永和區保安里里長許承煬說，已向全市二十九個行政區的里長聯誼會會長發出邀請，串聯連署向國民黨提案，建請黨中央徵召侯友宜參選總統。許承煬說，各區的里長聯誼會會長多數已簽名支持，僅少數幾位出國或不在，預計本週可完成連署案，送到國民黨中央表達基層民意。

許承煬說，侯在新北市已擔任八年副市長、四年多的市長，並沒有「落跑」的問題，基層民意都希望「侯侯做代誌」的侯友宜能為國家、全國人民謀求更大福祉，這是多數民意的期待。

另外，國民黨主席朱立倫日前表示，他做的每一件事都是「做球給主要的候選人」。侯回應，尊重每個人的評論與思維，現在最重要的是新北市政建設，先把自己的角色扮演好，全力以赴讓市政建設到位。

對於新北市里長聯誼總會發起連署，建議國民黨中央徵召侯友宜參選總統，侯說，他是新北市長，傾聽里長心聲並解決問題，相信里長一定會以里民關心的事情為主軸。至於總統大選是否建議黨中央「藍白合」？侯說，國家需要不同顏色的共融共好，台灣才能永續發展。

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