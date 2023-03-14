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    明登記總統初選 賴︰整軍備戰

    民進黨主席賴清德昨已派人領表，明天上午將親自前往黨部登記參加總統初選，並發表簡短談話。（資料照）

    民進黨主席賴清德昨已派人領表，明天上午將親自前往黨部登記參加總統初選，並發表簡短談話。（資料照）

    2023/03/14 05:30

    地方黨部要串連起來 充分發揮黨戰力

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統黨內初選昨天起跑，開放登記至本週五，黨主席賴清德昨已派人領表，預計明天上午親自前往黨部登記，屆時將發表簡短談話，說明自己對於投入總統大選的想法。賴昨主持黨務主管會報也表明，若有初選競爭者，黨主席一職，他會依規定請假（參選）；而中央黨部現在整軍經武，一定要將地方黨部整合、串連起來，才能充分發揮黨的戰力。

    民進黨昨第一天開放總統初選領表登記，除了賴清德，另有一名資深黨員領表，尚無人登記，最快本週五即能揭曉是否為同額競選，四月十二日正式公告民進黨總統候選人；選戰模式正式啟動後，中央黨部秘書長許立明及賴清德競選總幹事潘孟安也會進一步分工。

    親賴人士指出，賴清德明天前往登記時將發表簡短談話，說明自己投入二○二四總統大選的想法，目前賴陣營持續就國政議題研討、青年對話、黨內整合等面向積極備戰，待對手陣營情勢明朗化後，會逐步推出政見。

    賴積極整合派系 林佳龍今率正國會赴約

    在黨內整合方面，除了借重潘孟安與各派系山頭聯繫及整合各地組織，賴清德近來低調邀約各派系前往官邸餐敘，期盼聆聽各界建言，今晚正國會掌門人林佳龍將率隊出席，賴陣營也持續與英系等派系聯繫，期盼安排會面，未來將陸續和不同社會團體接觸，擴大議題討論的思考範疇。

    據轉述，賴清德主持黨務主管會報時也告知自己將登記總統初選，並表明週五初選登記截止後，若有兩人以上參選、必須初選，他會依據黨的規定辦理請假，同時感謝上任近兩個月來，黨內團結推動各項革新議案、打贏南投立委補選等。

    賴清德會中表示，中央黨部現在整軍經武，一定要將地方黨部整合、串連起來，才能充分發揮黨的戰力，因此必須強化推動黨的公益化，以及黨員的聯誼、講習、人才培育等工作，後續將和各縣市黨部主委討論，並修訂縣市黨部組織規程。

    賴清德也指示政策會針對民進黨的政黨定位擬定完整論述。黨內人士說，賴清德認為民進黨是「中間偏左」政黨，因此特別重視社會福利、性別平等、原住民族、客家、青年等進步價值議題，進而發展相關政策；賴也期盼民進黨更全面地培養人才，讓更多年輕人從基層扎根，參選村里長及鄉鎮市長，提高公共事務參與程度。

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