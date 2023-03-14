英國防委員會主席 盼儘快組團訪台

英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德近日在媒體訪問中透露，委員會有組團訪問台灣的共識，他希望不用太久就能成行。（中央社，埃爾伍德辦公室提供）

2023/03/14 05:30

〔記者呂伊萱、姚介修／綜合報導〕英法聯合聲明在談及中國挑戰國際秩序段落中，重申台海和平穩定重要性。外交部昨對此表示高度歡迎並說，歐洲兩大要角共同關切台海和平意義非凡，也凸顯維護台海和平穩定是國際民主國家的高度共識。

在台英交流方面，英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德近日在媒體訪問中透露，委員會有組團訪問台灣的共識，他希望不用太久就能成行。

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埃爾伍德去年底曾參與華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪團來台，他認為實地走訪有助增進對區域情勢的瞭解。國防委員會今年已規劃訪問華府，或許也會訪問烏克蘭、印度。儘管能赴海外訪問的次數有限，委員會成員普遍很有意願訪台。

英法重申台海和平重要 我表高度歡迎

另，英、法兩國十日在法國舉辦第卅六屆高峰會，會後發表聯合聲明，重申台海和平與穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸問題。

對此，外交部昨表達高度歡迎，並肯定英、法兩國政府對台海安全的關注，「歐洲兩大要角共同關切台海和平意義非凡」。

外交部回顧，英國下議院外交委員會「整合性政策評估」建言、法國新版印太戰略、法澳部會磋商，皆發表友台言論，展現兩國政府堅定立場，也凸顯維護台海和平穩定是國際民主國家的高度共識，台海安全是維護「自由與開放的印太」不可或缺的一環。

此外，聖露西亞外交部長包提斯昨清晨率團抵台訪問，包提斯在機場表示，他們此行來台就是繼續鞏固台聖兩國邦誼，不會改變對台灣的承諾。

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