《區域立委選戰啟動》綠搶攻8席連任 藍目標5席過半

2023/03/14 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍綠政黨即將針對高雄八席區域立委選戰進行暖場，國民黨設定高標力拚五席過半，民進黨全力搶攻八席全部連任，民眾黨本週將公布參選辦法，台灣基進仍在評估人選，時代力量則初步不會推出人選。

民進黨20至24日登記

高雄現有八席區域立委都是民進黨籍，分別是一區（大旗山）邱議瑩、二區（大岡山）邱志偉、三區（左營楠梓）劉世芳、四區（仁武鳥松大寮林園）林岱樺、五區（三民與苓雅部分）李昆澤、六區（前金、新興、鼓山、鹽埕、苓雅部分）趙天麟、七區（鳳山）許智傑、八區（旗津、前鎮、小港）賴瑞隆。

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民進黨高市黨部指出，三月廿至廿四日受理登記，八立委都將爭取連任，目前僅二區議員黃秋媖公開表態競逐，原打算挑戰立委的鳳山區議員林智鴻，昨表態「成功不一定是我」，黨部目標是八席全部勝選。

國民黨初定兩區同額

國民黨高市黨部表示，設定力拚五席過半為目標，初步確定同額為二區前民政局長曹桓榮、五區市議員黃柏霖。

地方傳出藍營在大旗山若找不到合適人選，不排除與無黨籍市議員朱信強合作，林園大寮可能推派重砲型議員邱于軒，左楠傳出前立委黃昭順、張顯耀及議員李眉蓁都有動作；六區前議員陳若翠已表態，議員黃紹庭、陳美雅、蔡金晏也被看好。

民眾黨週三提出人選

鳳山市議員李雅靜積極運作，鍾易仲也被認為條件優；前鎮小港可能由議員陳麗娜出征。

民眾黨高市黨部說明，本週三提名辦法將確定，會提出最強人選；台灣基進高市黨部強調，北中南都會有區域立委提名。

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