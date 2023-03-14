共軍演訓轉向備戰 欲建第二島鏈作戰能力

中共軍機時常襲擾台灣。（國防部提供）

2023/03/14 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部向立法院提出報告指出，共軍近期演訓已轉向備戰型態，期建立第二島鏈內作戰能力，同時企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道。對台方面，共軍陸海空聯合執行演訓，加上無人機、空飄氣球、民兵漁船等灰色地帶行動，結合認知作戰，對我國安形成實質威脅。

國防部示警 台海情勢嚴峻

立法院外交及國防委員會明邀請國防部長邱國正進行業務報告並備詢。國防部在書面報告中詳列共軍武力威脅樣態。國防部首先指出，中共對台政策立場強硬，並堅持「不承諾放棄使用武力，堅決反對外部勢力干涉」；另習近平連任中央軍委主席，任用具實戰經驗及知台派將領擔任中央軍委，仍將解決「台灣問題」視為國家核心利益及軍事準備目標。

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國防部提到，共軍結合「軍民融合」戰略，持續研發高新武器軍備，期望建立第一島鏈以西的實戰及威懾能力。陸軍方面，持續部署直20直升機、遠程多管火箭等裝備，強化對台灣重要關鍵基礎設施的聯合火力打擊能力。

海軍方面，共軍提升海上機動與聯戰能力，活動範圍已突破第二島鏈，遼寧號航艦編組055型萬噸級驅逐艦，赴西太平洋從事跨區航訓，強化遠海護衛及海上區域防空能量，逐漸完備航艦編隊戰力與拒止外軍方案。

空軍方面，共軍加速殲20、遠距精準彈藥及運油加油機部署，配合轟6K戰略轟炸機，建立遠程打擊、戰略投射與運補能力。另，共軍也積極研發無人作戰武器裝備，例如無人戰車、忠誠僚機、蜂群無人機及無人機母艦等，持續加速軍事科技建設。

國防部示警，近期共軍演訓模式已由單一軍種調整為陸、海、空及火箭軍聯合執行，並常態化於渤海、黃海及台海周邊開設禁航區，採實戰化方式，由訓練轉向備戰型態，期建立第二島鏈內作戰能力，同時企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道，防堵拒止外部勢力。

國防部強調，中共兩岸政策、高新武器發展、中共強勢軍事行動及擴張，使台海及印太情勢日趨嚴峻，區域軍事衝突風險不斷升高，國軍將嚴密掌握敵情，堅定捍衛國家主權與安全。

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