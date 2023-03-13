本報專訪前北京政協委員》沈棟︰支持統一就是賣國賣台

沈棟 （記者陳品妤攝）

2023/03/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前北京政協委員、《紅色賭盤》作者沈棟來台，他昨日接受本報訪問時談及，在中國，「紅二代」享有各種特權，中共高層從國家取得的土地能傳給子女；中國海軍也曾向他們表示，可以幫忙用軍艦走私啤酒，他親眼見識過共產黨紅色家族的豪奢生活，與一般百姓完全生活在不同世界。

紅二代宛如歐洲中世貴族

沈棟指出，中國「紅二代」宛若歐洲中世貴族，在中共高幹專屬的醫院出生；而「紅二代」從小在配來大院成長，中國有一套生產系統專門提供給「紅二代」，吃的、喝的、住的與外面世界都不同，連高考就讀學校都是另外安排。

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「習近平如果沒有紅色血脈，怎麼可能走到今天的位子！」沈棟說，「紅二代」的人生軌跡完全是走另一條通道，權力可以主導一切，金錢只是衍生產品。在中國，掌握權力就能掌握金錢，所以中國首富及企業家都必須和權力擁有者維持關係，就連小商、小販都需交「保護費」，要給當地區委會、城管交錢。

沈棟提及，當年習近平上台時，核心支持團夥就是「紅二代」及「紅色血脈」，當時中共說法是「看門的人可以靠邊站，少主回家了」，看門的是指江澤民、胡錦濤。共產黨重視「根正苗紅」，根不正只能當「耗子」，而且中共認為打下江山死了三千萬人，國家就是他們的，要讓中共下台必須拿三千萬人頭來還，而且為了不被刨祖墳，一九八九年時中共認為須培養子女接棒，習近平就是「紅二代」上來的，當年鬥倒薄熙來，其實就是兩個「紅二代」的鬥爭。

共軍腐敗 用戰艦走私啤酒

針對中國人民解放軍如何腐敗？沈棟也舉例，德記洋行當時是他在美國的公司投資的，後來在台灣以外開了一間叫「德記亞洲」，業務之一是進口啤酒到中國。因為中國關稅非常高，就先在香港交貨給仲介，這些貨就會神奇地在中國土地出現，中間過程如何，我方都不過問，均交由仲介公司處理，實際上是走私偷渡；中國海軍當時還和他們公司說，可以幫忙用戰艦運啤酒進去大陸。

至於台灣是否應與中國統一？沈棟直言，支持統一就是「賣國」、「賣台」，依現在台灣國力，哪有什麼統一，只有「被統一」而已，就與「共同富裕」讓企業的錢「被消失」一樣。「被統一」就是佔領，有什麼好統一的？而一國兩制最早是鄧小平提出來，遠的在西藏、近的在香港，中國統治西藏逾七十年，很明白一國兩制是唬人的，現在還支持一國兩制的，要不就腦子進水，要不就是賣台的。

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