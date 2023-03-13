藍白兩造，就像磁場不合，各處不同頻率，雙方要談合作甚至整合成為一個戰鬥團隊，恐怕緣木求魚。（記者叢昌瑾、方賓照攝）

2023/03/13 05:30

記者施曉光／特稿

多次強調要團結所有非綠力量的國民黨，因為近期大選民調證明，在三腳督的情況下，難以單兵攻擊奪下二○二四總統，在認清殘酷現實後，探尋藍白合的機會，漸成黨內共識，除了與民眾黨主席柯文哲有過選舉過節的副主席連勝文，日前公開喊話願意放下個人恩怨，與柯文哲談合作；戰鬥藍領袖趙少康最近也疾呼藍白合作。只是藍白兩造，就像磁場不合，雙方要談合作，甚至整合成為一個戰鬥團隊，恐怕緣木求魚。

藍白合的議題早自前國民黨主席江啟臣時代開啟，當時是國民黨主動伸出觸角，邀請柯文哲與江啟臣同台藍營主辦的「願景台灣二○三○」論壇，當時引發國民黨智庫副董事長的連勝文強烈不滿，不少黨內人士還擔心國民黨會因此被民眾黨「掏空」，藍與白的「第七類接觸」也就戛然而止，由此可見雙方信任關係是如此薄弱。

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直到去年九合一選舉，藍白合話題又被掀起，但由於柯文哲的台北市副市長黃珊珊堅持參選，民眾黨在新竹市也無意退讓，再加上國民黨直轄市、縣市長選舉滿載布局，就連縣市議員層級，也無意挪出空間禮遇白營，雙方終究還是無法合作。

勉強可以稱藍白合作的一次試驗，就是去年新竹市長選舉。由於國民黨候選人林耕仁支持度始終無法趕上民眾黨候選人高虹安，為了不讓綠營漁翁得利，投票前近一個月，藍營方面就已傳出棄林保高，而且在黨中央默許的情況下，國民黨新竹縣長楊文科與高虹安以縣政交流的名義另類接觸，藍白之間才有了模糊的曖昧。

或許是新竹經驗，讓部分藍營人士產生幻覺並自以為民眾黨是「友軍」，但實際情況是否真是如此？

據某位輔選南投立委補選的藍營人士透露，當地部分民眾黨幹部相當支持國民黨候選人林明溱，力邀柯文哲到南投適度表態，柯也一度打算三月二日走訪，但被身邊偏綠人士阻攔，而且白營有人認為國民黨會輸，力勸柯不要到南投，以免最後羊肉沒吃到，惹得一身腥，最後林落敗。

國民黨主席朱立倫多次表達願與民眾黨談合作，但至目前也僅止於說說而已。至於立委選舉提名，優勢選區國民黨沒有禮讓空間，艱困選區民眾黨也不會想要，總統選舉合作更是難如登天。目前藍白關係，有如咫尺千里，雙方若要對話，更是如履薄冰。

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