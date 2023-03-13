憂總統選舉三腳督》藍不希望柯參選 但兩黨立委難喬

二○二四年選舉，國民黨尋求「非綠」陣營合作，避免民眾黨主席柯文哲也選總統的「三腳督」局面。（記者叢昌瑾、方賓照攝）

2023/03/13 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕二○二四年選舉，國民黨尋求「非綠」陣營合作，避免民眾黨主席柯文哲也選總統的「三腳督」局面，但國民黨內人士也坦言，藍白互信度不足，在立委提名的藍白合作，將是最大難關。

從去年底九合一選舉過後，國民黨主席朱立倫數度釋出尋求「在野大聯盟」的可能性，國民黨近期將啟動的立委選舉提名作業，會先盤點出自己的人選，不排除把與友黨合作納入考量。

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國民黨內人士說，根據相關民調結果，明年選舉若出現藍綠之外的「三腳督」，而這個第三人是柯文哲，無論國民黨的總統候選人是誰，都討不到便宜，國民黨必須極力避免柯也參選總統的局面發生。

另位國民黨人士則在乎鴻海創辦人郭台銘的動態。這位人士認為，民眾黨握有總統提名的「入場券」，不需要透過連署，若郭與柯文哲合作，成為第三組正副總統人選，對國民黨的威脅十分巨大，必須極力避免。

針對「藍白合」，朱立倫昨受訪指出，單靠國民黨力量是不可能贏的，要團結一切可以團結的力量，所謂非綠的力量，包括不管原來是支持藍色的、白色的、其他顏色的，都需要團結在一起。

朱立倫表示，當然每個政黨還是有其想法和策略，國民黨都先尊重，但最後一定要團結在一起，讓民眾能夠過好日子，需要大家一起努力。

至於在立委提名與民眾黨合作的可能性，朱立倫並未排除。朱說，國民黨有規章制度，現在進行相關提名作業，但是部分的地區會有這樣的考量，彼此相互尊重，最後整合團結在一起。

針對立委提名的藍白合作，黨內人士直言難度很高，因為互信不足，畢竟區域立委好選的選區，光國民黨內就很多人搶，很難讓給民眾黨；不好選的選區，對民眾黨的吸引度不高。

不分區立委提名更是難題，國民黨人士分析，國民黨和民眾黨名義上是兩個黨，各自提名不分區難稱合作，若民眾黨人選以國民黨的名義列名不分區名單，依照過去「國親聯盟」前例，民眾黨可能喪失自主性，柯文哲恐怕不易接受。

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