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    首頁　>　政治

    引用高虹安錯誤數字批林智堅 王世堅道歉

    2023/01/11 05:30

    〔記者楊心慧、陳昀／台北報導〕新竹市長高虹安搞錯市府給付棒球場施工廠商款項金額，雖前晚已透過新聞稿承認發言錯誤，但台北市議員王世堅引用高虹安的錯誤說法，怒轟前新竹市長林智堅「草包」、「應被檢調收押」，遭民進黨新竹市黨部開記者會要求黨中央開除黨籍；王世堅昨受訪表示，他引用錯誤的新竹市政府數字，願向非側翼網軍、非名嘴的社會大眾致歉，並強調若黨中央要開除他黨籍，他絕不抗辯。

    林鶴明︰從政同志應基於事實評論

    民進黨代理秘書長林鶴明昨回應，民進黨是民主多元的政黨，從政同志應基於事實評論，在此困難時刻，民進黨更應團結，重建人民對民進黨的信任。

    王世堅指出，新竹市政府重新更正也提出道歉，他當然也會向非側翼網軍、非名嘴的社會大眾致歉，但他是聽信新竹市政府給的數字才提出質疑，認為這個違法、應要查辦，他重申側翼網軍名嘴，沒資格要王世堅道歉。

    台北市長蔣萬安昨出席二○二三台灣燈會周邊商品發表記者會，會前聯訪時有媒體問到王世堅轟林智堅草包，連民進黨的人都看不下去新竹棒球場的問題，蔣回應，新竹棒球場不斷爆出重大缺失，也失去舉辦經典賽熱身賽的機會，呼籲檢調要積極偵辦。

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