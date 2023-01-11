「有人來挑釁」鍾東錦：小內閣將調動

2023/01/11 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦上任後，小內閣人事以維持安定為原則，並未異動，惟鍾東錦昨天在縣務會議中指「有人故意來挑釁」，因此將進行調動；鍾東錦並希望各局處長在本位上，做好自己的工作，他絕對不會去記仇、記恨，大家一起努力為苗栗縣政打拚。

「最美鎮代」陳怡樺 出任發言人

鍾東錦昨也宣布由苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺出任縣府發言人，陳怡樺上屆竹南鎮民代表選舉拿下苗栗縣歷來鄉鎮市民代表選舉最高票當選，因外表亮麗，被網友封「最美鎮代」，這次擔任鍾東錦競選總部發言人，後來由苗栗縣農會理事長卸任後轉任工策會總幹事；她指出，會全力以赴。

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鍾︰盼各局處長 做好自己工作

鍾東錦在縣務會議中話鋒一轉，指選舉至今他沒有調動過任何一個人，可是還是有一些人在外面講不是很恰當的話，當然他就會有動作，原本他的心態很簡單，給他一點時間去觀察局處及縣府附屬單位的表現如何，但甚至有人故意來挑釁說自己會被調動，「你既然要我動，我就動你」，他希望各局處長做好自己的工作，一起為縣政打拚。

鍾的這一席話，也引發局處長間揣測是誰這麼大膽去挑釁鍾縣長？但有單位主管也說，戰士沒有選擇戰場的權利，去留一切聽從長官指示。

首邀鄉鎮市長 列席縣務會議

此外，苗縣府昨天也首度邀請鄉鎮市長列席縣務會議，首批有西湖鄉、苗栗市、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉六鄉鎮市長，與會鄉鎮市長爭取交通、環境、觀光、都市土地活化等地方建設，請苗縣府予以協助，鍾東錦立即指示業務單位研議處理。

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