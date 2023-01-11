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    立陶宛國會議員：相信台灣人 也有反共基因

    立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（左二）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（左一）訪團，昨拜會立法院。（中央社）

    立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（左二）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（左一）訪團，昨拜會立法院。（中央社）

    2023/01/11 05:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃昨款宴「立陶宛國會國安及國防委員會」主席卡斯楚那斯及國會友台小組副主席莎卡琳恩等一行，游強調台灣與立陶宛追求民主自由的過程非常相似，也都經歷過異族統治及威權壓迫。卡斯楚那斯也認為，立陶宛為何義無反顧決定與台灣往來，是因為他們有著反共的基因，「相信台灣人也有」，反共基因把台立兩國連結在一起。

    游錫堃指出，立陶宛不懼強權脅迫，在中共的經濟制裁及外交降級下，仍然堅定地支持台灣，展現愛好自由的人互相扶持的理念，令人無比敬佩。游除感謝立陶宛對台灣的支持，並邀請立陶宛國會議長希米利特訪問台灣。

    卡斯楚那斯致詞也說，這次訪團來自不同政黨，是代表跨黨派對台灣的支持。台灣和立陶宛同樣是民主自由的國家，皆面臨強大的威權鄰國意欲破壞自由民主與獨立，所以民主陣營的朋友應加強合作，互相支持。他說，一年半前立陶宛決定和台灣來往時，受到中國霸凌實施經濟制裁，但立陶宛不僅存活下來，而且變得更強大、更有韌性，這可以成為歐洲國家的範例。

    卡斯楚那斯強調，台灣與立陶宛一定要成為成功典範故事，也希望進行經濟等更多面向的合作。由於這次來台多屬國會裡的國安委員會成員，彼此可以討論相關議題，像是台灣成立全民防衛動員署，立陶宛也認為捍衛國家「不能只靠軍隊」。他強調，反共基因把台立兩國連結在一起。

    莎卡琳恩說，俄羅斯威脅立陶宛就像中國威脅台灣，這些威權國家很難理解民主人權是普世價值，不斷以軍事手法威脅鄰國，所以台立兩國的合作很有意義而且需要加強。雙方可分享彼此經驗，加強全球民主陣營盟友的合作，讓威權體制了解不能跨越紅線。

    游錫堃也接待來訪的吐瓦魯議長戴伊歐，兩國國會簽訂「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」，深化交流。

    巴拉圭眾議院議長羅培斯昨也率團拜會游錫堃，強調身為國會的一份子，誠心希望台巴雙邊國會能夠有更緊密的關係，成為外交部門及行政部門的助力。

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