健保署爆洩查個資案》謝玉蓮、李仁輝 各查13.3萬、3.5萬筆

健保署被爆濫查個資案，承保組科長謝玉蓮（左）昨十萬元交保、李仁輝（右）請回。 （記者羅沛德攝）

2023/01/11 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署前主任秘書葉逢明、現職同為健保署承保組科長的謝玉蓮、李仁輝等三人被檢舉涉嫌偷查並外洩被保險人個資長達十三年，檢調依違反國家情報工作法偵辦，檢方諭令謝十萬元交保，葉、李兩人請回。健保署長李伯璋昨一早發信給員工，提醒「一定要依法行事，千萬記得走過必留痕跡！」

署長李伯璋：走過必留痕跡

據記者掌握消息，健保署初步清查三人從二○○九至二○二二年查詢承保業務系統被保險人資料情形，葉逢明在主秘任內並無配發系統查詢權限，也尚未發現其查詢紀錄，謝玉蓮、李仁輝則負責承保業務超過十年，具有資訊系統查詢權限，也確實有職務上的需求，期間兩人分別查詢十三萬三千多筆、三萬五千多筆資料，其中一人在二○一八年查詢高達十一萬多筆略微異常，另一人則是每年查詢數量差不多，並無明顯異常。兩人均堅稱因為公務而查詢，否認違規，到底是否出於公務查詢、有無不當外洩情資事宜，持續調查中。

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李伯璋提到，目前司法調查進行中，兩名涉案人員正常上班，但已關閉健保資料庫系統查詢權限，且在調查期間調至非主管職務，將儘速檢討人員行政責任，研議加強內部查核密度及強度的作法。

謝、李調職 關閉查詢權限

李伯璋指出，內部行政調查已展開，健保資料庫讀取紀錄都有保存，將會確認相關人士查詢資料筆數、頻率、內容，以及是否存入隨身硬碟攜帶外出。此外，過去曾針對資料庫查詢權限進行清查，接下來會再次重新檢視，並配合行政調查報告強化內控機制。

李伯璋昨一早就發信給員工，提到看到同仁們無預警被檢調約談，內心不捨其承受的壓力，第一時間政風室安排律師協助，也提醒「同仁們身為公務人員，有權限接觸到國人的健保資料，一定要依法行事，千萬記得走過必留痕跡！互勉之！」

李伯璋強調訂有「中央健康保險署職員違反健保資料庫管理規定懲處原則」，非執行法定職務必要範圍內或非經當事人同意，意圖為自己或第三人不法利益，不當查詢並洩漏或交付民眾個人資料，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者，可記兩大過並免職。

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