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    自由日日shoot》退役將校當共諜竟免關 法界籲應予嚇阻性量刑

    錢耀棟、魏先儀認罪 北院判緩刑

    錢耀棟、魏先儀認罪 北院判緩刑

    2023/01/11 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕退役空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀涉入共諜組織，台北地院十日雖判兩人有罪，但諭知緩刑。法界憂心判決失去懲罰作用，恐變相鼓勵共諜，呼籲法官體認到身為國安體系一員，應審酌目前台海兵凶戰危，給予具有嚇阻性的量刑。

    曾任檢察官的詠衡法律事務所所長連思藩表示，國安案件事涉跨境蒐證，必須相互勾稽、達到有罪心證，才有機會起訴，實務上「很難辦！」且這類案件與竊盜、傷害不同，所侵犯的法益已達國家安全層級，即便是未遂，所散布的思想仍可能影響軍民士氣。連認為，中共對台軍演頻率日增，加大威嚇力道，片面提高台海緊張情勢，現已非承平時期，法官應審酌國安案件的特殊性，把時勢納入考量因子，做出與時俱進的判決與量刑，才能有效嚇阻共諜行為。

    曾任檢察官的伯衡法律事務所執行長陳宗豪指出，中共近來窮兵黷武，法官應體認到自己也是「國安體系的一員」，且國安法刑度已大幅提升到七年以上，顯見過去確有判太輕的現象，法官不宜重蹈覆轍。此外，本案兩名被告具將軍與中校位階，為領導階層，若獲得緩刑，恐產生不良的示範效應。

    律師洪偉勝強調，若僅考量節省審判資源或被告犯後態度就諭知緩刑，恐輕忽國安案件造成的龐大潛在損害，這類案件在事前防杜及起訴前調查、蒐證都很困難，須投入大量國家資源、人力，如果最終可因認罪就給予不痛不癢的緩刑，即失去懲罰或嚇阻作用，台灣的國家安全狀況自然讓人憂心。他認為，司法必須強化理解國安案件的本質、認識到這類案件其實不是被告認罪就適合私了，何況被告並無法與被害人（國家）和解。

    律師黃帝穎表示，本案就算適用舊法，仍可判五年，法院卻給予緩刑「免關」，簡直變相鼓勵共諜。黃帝穎強調，美、澳等民主國家已積極防制中國獨裁滲透，落實民主防衛，我國法官卻顯得素養有待加強，他支持檢察官上訴加以導正。

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