蘇宴閣員畢業餐會？ 政院：表達感謝

行政院長蘇貞昌。（資料照）

2023/01/09 05:30

〔記者呂伊萱、陳昀／台北報導〕內閣人事將檢討之際，行政院長蘇貞昌連日宴請閣員，有媒體形容為「畢業餐會」。行政院昨說明，蘇院長在尾牙之際，分批宴請屏鵝公路工程、防疫指揮中心、防範非洲豬瘟等重要施政一線工作人員，表達肯定與感謝，也叮嚀各部會在年節期間做好各項工作，讓民眾安心過年。

總統蔡英文將於立法院會期結束後檢討內閣人事，行政院長蘇貞昌動向引起矚目，近期宣布年後普發六千元紅包，引發外界聯想是「閣揆保衛戰」；近日連續四天在圓山飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等單位的一級主管，又被媒體解讀是「畢業餐會」。

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行政院發言人羅秉成昨說，這是年終感謝，蘇院長藉尾牙之際，對在政府相關重要施政或工程的第一線工作人員的表現，親自表達肯定之意，代表政府感謝他們的努力與付出。同時叮嚀各部會相關單位，在年節期間要持續負起責任，做好各項工作，讓民眾安心過好年。

黨內解讀內閣改組預作準備

不過，蘇揆近來諸多表現，有民進黨內人士也認為，近來黨內外要求蘇揆下台的聲浪不小，讓蘇揆對留任的態度有了微妙變化，近來諸多舉動，已被黨內視作為內閣改組預作準備。

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