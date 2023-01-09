「向黨員報告」 中嘉嘉連三場 賴：抗中威脅 台灣要壯大自己

競選民進黨黨主席的副總統賴清德，昨到台中市聽取黨員意見，有逾五百位黨員出席。（記者蘇金鳳攝）

2023/01/09 05:30

〔記者丁偉杰、王善嬿、許國楨、蘇金鳳／綜合報導〕同額競選民進黨黨主席的副總統賴清德，昨一連在嘉義縣、市與台中市各舉辦「向黨員報告」政見發表會，聽取基層心聲。黨員發言熱烈，也充滿焦慮；賴清德表示，面對中國的威脅，台灣要壯大自己的力量，向美國購買武器及台灣自製武器、恢復一年兵役，就是透過各種手段確保台灣安全，千萬不要讓有心人士懷疑美國言論成立，對台灣非常不利。

賴清德也強調，他當選黨主席後，會扮演「桶箍」角色團結黨，不會讓黨的力量分散，讓黨重整旗鼓，穩定政局。

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昨天下午的嘉市場次湧入約二、三百人，嘉縣場次約三、四百人到場。與會者發言踴躍，有人直指台南市正副議長賄選案，黨一定要堅持反黑金、落實黨紀。賴清德強調，國民黨做壞事，民進黨不能跟著做，民進黨一定要做的比國民黨更好，才能獲民眾支持；當選主席後，一定會團結黨內的力量，將「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政品質保證」民進黨這兩塊招牌擦亮起來，重新得到社會信任。

賴清德也表示，民進黨成立目的就是為台灣打拚，一定要了解民眾需求，參加公職選舉更要了解民心，呼籲黨一定要團結，重新贏得社會對黨的認同與肯定，不要辜負民眾期待。

台中市的政見發表會晚間於南區醒修宮舉行，現場逾五百位黨員出席。黨員都很焦慮質疑民進黨提名太慢、辯護太慢、選舉太溫和及假消息沒有馬上回應等問題。

將成立「打假」制度

賴清德強調，社會不容許民進黨一點錯誤，因為民進黨是台灣第一個本土政黨，民進黨存在就是要為台灣打拚。他也說，對於假消息，民進黨未來會建立一個制度，中央跟地方共同合作，第一時間要澄清。

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