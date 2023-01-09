桃議員任內涉詐領助理費 前綠委陳賴素美起訴

前民進黨立委坦承擔任桃園縣議員時詐領助理費，指因服務處開銷太大，不得已才這樣做。（資料照）

2023/01/09 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣議員期間，涉嫌以三名友人當作人頭助理，詐領助理補助費七二三萬餘元，另將三名不知情助理以低薪高報詐得六十一萬餘元，案經桃園地檢署偵辦，陳賴於偵查中自白認罪並繳回全數不法所得，檢方近日偵結依貪污、偽造文書等罪嫌將她及三名人頭提起公訴。

檢方調查，陳賴素美於二○○六年至二○一六年間擔任第十六、十七屆桃園縣議員及第一屆桃園市議員，卻涉嫌將丈夫轉介的友人羅姓女子，及自己好友傅男、姜男等三人當作人頭，以三人名義向議會申請助理費，再由人頭助理領出交付，多年共詐領七二三萬餘元。

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檢方並查出，陳賴素美另對三名助理低薪高報，議會撥付的助理費到陳賴手中先被扣折，三助理只領取打折後的低薪，陳賴以此詐領近六十二萬元。

檢方查出，議會發給的助理薪資由陳賴素美自行提款，或由助理領出後交出，讓她用以支付個人日常花費或政治活動開銷；檢方偵辦時，陳賴素美自白犯罪，並繳回全數不法所得七八五萬餘元。

檢方近日偵結，認為陳賴素美及三名友人涉犯公務員利用職務上機會詐取財物罪、使公務員登載不實等罪，偵結起訴四人，並向法院聲請減輕其刑。

陳賴素美於二○○五年當選第十六屆桃園縣楊梅區議員，此後二度連任，二○一六年參選桃園第二選區立委，擊敗國民黨老將廖正井並當選，後爭取連任時於黨內初選落敗。

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