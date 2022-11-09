黑道治縣布條被拆 蔡陣營批縣府淪打手

蔡培慧競選總部召開記者會，發言人陳紀衡（左二）指控縣府環保局強拆布條，淪為國民黨縣長候選人許淑華的競選團隊與打手。（記者佟振國攝）

2022/11/09 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕針對南投縣政府環保局以無署名為由，強拆民進黨縣長候選人蔡培慧南投升級後援會的「黑道治縣，你甘願嗎？」競選布條，蔡培慧競選總部昨痛批縣府成為國民黨縣長候選人許淑華的競選團隊及打手，並質疑縣長林明溱、許淑華是對號入座才急於強拆布條。

許淑華及縣府則回應指蔡陣營的行為是「做賊喊抓賊」，自己違法在先，掛了沒有署名的布條，還敢出來開記者會指控縣府，縣府是依法行政，呼籲縣民要支持縣府依法行政。

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蔡培慧競選總部發言人陳紀衡痛批縣府強拆「黑道治縣」布條是辦綠不辦藍、辦白不辦黑，決定不畏縣府強權，除了原先印製的一千面布條，將再加印一千面，呼籲南投鄉親站出來，在私人土地、空間響應懸掛反黑金布條，表達南投人對抗黑金、改變南投的決心。

蔡培慧南投升級後援會成員簡嘉佑指出，有感於南投縣民對黑金的敢怒不敢言，後援會決定站出來代縣民發聲，也好奇競選布條是惹縣長不開心要拆，還是違反規定要拆，縣府要把話說清楚。

集集鎮陳姓地主也出面控訴，歷屆選舉以來都提供自家土地給各黨派候選人掛競選旗幟、布條，也認同並懸掛「黑道治縣，你甘願嗎？」的布條，週日早上二名不知身分的男子，其中一人手持鐮刀，另一人要求他接聽環保局科長的電話，令他心生畏懼，將控告竊盜及恐嚇。

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