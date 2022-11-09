吳怡農陪蔡培慧拜票 籲青年相挺

前民進黨台北市黨部主委吳怡農（中）陪同南投縣長蔡培慧（左）、草屯鎮長候選人曾煌棊（右）進行車隊掃街拜票。（記者佟振國攝）

2022/11/09 05:30

侯友宜為許淑華造勢 蔡要侯解釋何謂「黑道治縣」 如何防堵黑金結構

〔記者佟振國／南投報導〕前民進黨台北市黨部主委吳怡農昨天陪同南投縣長候選人蔡培慧車隊掃街拜票，吳怡農稱讚蔡培慧總是為南投默默服務，這才是鄉親期待的政治，希望更多人來影響政治的方向，必須擴大政治參與，鼓勵青年返鄉投票支持蔡培慧，十八歲公民權修憲案也一定要過關，相信更多年輕人參與政治，民主文化與選舉風氣才能改革進步。

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而昨新北市長侯友宜也到南投為國民黨縣長候選人許淑華造勢，蔡培慧也特別向曾擔任過警政署長的侯友宜喊話，要侯一定要告訴縣長林明溱、許淑華「黑道治縣」是什麼意思，以及要如何防堵黑金結構。

吳誇讚蔡為南投默默服務

蔡培慧強調，政治應該是全民參與以及不同專業的人投入，因此南投要更好、南投要改變，就需要全民投入，一起努力。

吳怡農也說，民主制度不要扭曲、攻擊、對立、更不要仇恨，但現在太多政治操作都在玩這一套，因此期許看到政治人物能為民眾服務，不是將公職當作是家族企業，而蔡培慧默默為南投服務，是大家期待的人選。

吳：18歲公民權一定要過

吳怡農表示，要讓更多人來影響政治的方向，就是擴大政治參與，除了青年一定要返鄉投票，這次大選還有十八歲公民權修憲案也一定要過關，意義是台灣終於跟上民主國家與世界潮流，擴大青年參與政治，相信民主文化與選舉風氣會變得更好。

蔡提普設健康站或體育中心

蔡培慧昨天也拜訪基層，提出普設小型社區健康站或體育中心，推動全民運動，至於食安政策則是學童營養午餐每餐增加十元添購在地食材，讓小朋友吃好、吃健康，也將與營養師公會合作，為樂齡長輩的飲食健康安全把關，開出美味又營養均衡的菜單。

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