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    市場、夜市拜票 陳其邁起早趕晚

    高雄市長陳其邁啟動陸戰，連續兩天一大早站路口拜票。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁啟動陸戰，連續兩天一大早站路口拜票。（記者葛祐豪攝）

    2022/11/09 05:30

    走進苓雅三和市場、內惟黃昏市場、瑞豐夜市 下午則趕回市府主持市政會議

    〔記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕選戰倒數十七天，爭取連任的高雄市長陳其邁率黨籍議員候選人站路口與市場拜票，都受到支持者高喊「凍蒜」，他強調會努力把握最後十幾天，全力衝刺，「希望這兩年的打拼，市民能夠支持，再給我四年的機會，我會繼續往前衝！」

    站路口也受到支持者高喊「凍蒜」

    昨天是陳其邁陸戰啟動的第二天，他同樣一早七點半，就出現在車水馬龍的中正、民族路口，陪同新興苓雅區議員候選人郭建盟、黃文益、湯詠瑜，向過往的人車拜票不少人比讚支持。

    昨天從早到晚，陳其邁陸續到苓雅區三和市場、內惟黃昏市場、瑞豐夜市拜票，下午回趕到市府主持市政會議，公務、選務兩頭燒。

    身為老師同鄉 陳建仁大讚與有榮焉

    陳其邁競辦表示，陳其邁將於明天（十日）開始請假投入選戰，初期以站路口、掃市場拜票為主，選前兩週則以車隊掃街，繞遍高雄卅八個行政區，並搭配大旗美和鳳山等兩場大型造勢。

    昨天下午前副總統陳建仁現身高雄，為民進黨湧言會十三名選將展開三小時的車隊掃街，陳建仁直讚陳其邁這兩年在高雄的努力打拚，讓身為老師及故鄉在高雄的他與有榮焉，同時也喊話十八歲公投複決案一定要過關。

    陳建仁表示，他在旗山出生，曾就讀高市二中（今前金國中），高雄不僅是他的故鄉，陳其邁也是他在台大公衛所的學生，在兩年拚四年的努力下，成功讓台積電設廠，台灣燈會、台灣設計展在高雄風光展出，卅六位民進黨議員候選人也要全壘打。

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