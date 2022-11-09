周春米：法律專業 縣政很快上手

屏東縣長候選人周春米（著白衣者）到屏東市北區市場拜票，受到鄉親歡迎。（周春米競總提供）

2022/11/09 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨屏東縣長候選人周春米昨天上午前往屏東市北區市場掃街拜票，下午接受廣播電台專訪，暢談從政心路歷程，她表示，她的優勢是有法律專業背景，對於選民服務可以提供非常到位、準確的諮詢，對縣政很快就能進入狀況。

打88風災國賠訴訟 不負所託

周春米接受微微笑廣播網 《大港，透南風》節目訪談時表示，她就讀高雄女中時，台灣民主政治開始發展，有時老師上課會提及當年發生的事情，也會帶到重大社會懸案的討論，高中畢業後，她是在廣電相關科系，還有台大法律間選擇，後來覺得法律系比較適合個性，加上高中時深受「黨外三劍客」影響，想到台大感受自由的學風，在家人支持下，於是下了決定。

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周春米說，當年八八風災重創南台灣，屏東發生新園斷橋意外，當時擔任立委的潘孟安委託她幫忙受害者家屬打國賠訴訟的案件，於是她加入國賠義務律師團，堅持力爭到底，讓國賠案協議完成，讓她感到無愧於所學，不負所託。

協助推動跟騷法立法 保障婦女

周春米強調，身為女性她知道婦女安全的重要性，在通訊行女店長命案發生後，她在立法院協助《跟蹤騷擾防制法》的推動，希望婦女的安全可以獲得保障。

18歲公民權修憲意義重大 盼支持

周春米並指出，十八歲公民權在憲政意義上非常大，是台灣第一次舉辦的修憲公投，過去台灣的修憲案，都是透過代議制度行使，此次是第一次讓台灣人民來決定國家的根本大法要怎麼修，雖然通過的門檻非常高，難度很大，但是無論結果為何，這都是歷史時刻，希望大家能夠支持十八歲公民權的修憲提案。

上午市區掃街 晚出席原鄉後援會

周春米昨天上午並到屏東市北區市場掃街拜票時，受到買菜的鄉親、攤商們的熱情歡迎；晚間出席來義鄉後援會、春日鄉後援會，持續深入原鄉闡述理念，也獲得熱烈回響。

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