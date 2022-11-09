蔣萬安文山區拜廟 鐵票區固樁

台北市長候選人蔣萬安昨天上午到景美參加集應廟平安遶境大典。（記者蔡思培攝）

2022/11/09 05:30

〔記者蔡思培、何玉華／台北報導〕台北市長選戰倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨上午到藍營鐵票區文山區，參加活動固樁，參加遶境活動，並與藍營議員合體。蔣萬安陣營昨也舉辦「敲中大會」，盤點民進黨台北市長候選人陳時中的座車違規、免治馬桶影片、拒公布「三+十一」會議資訊等爭議行為。

蔣萬安昨上午前往景美集應廟平安遶境大典，台北市議會議長陳錦祥、議員徐弘庭、李明賢都到場站台。由於總統蔡英文月初也到景美集應廟替陳時中站台，蔣萬安昨天與陳錦祥合體參拜也被視為積極回防。

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徐巧芯看圖說故事 蔣陣營切割

國民黨台北市議員徐巧芯日前「看圖說故事」抹黑陳時中，議員游淑慧又加碼影射圖中的北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰涉醫療糾紛。陳時中競選總部發言人林楚茵昨天召開記者會譴責徐、游兩人「鬧夠了沒有」，並指蔣萬安縱容團隊成員，必須道歉，還醫護人員一個公道。林楚茵說，蔣萬安縱容徐巧芯「看圖說故事」，打擊在台北打拚的醫生夫妻；影片曝光後，證實蔣陣營跟監、扭曲、恫嚇的手法，把陳時中無辜朋友都牽扯進來太殘忍。連聯醫醫生都不放過，是要殺雞儆猴嗎？國民黨應說清楚是否跟拍？哪個媒體不敢刊登？否則就是踐踏媒體、自導自演。

蔣萬安競選辦公室昨表示，他們同樣好奇照片到底是誰拍的？蔣萬安競選團隊人士也低調表示，這件事情與蔣萬安、國民黨沒有任何關係。

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