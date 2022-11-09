陳時中食農5政見 新鮮直送消費端

陳時中新推出影片並介紹市場和食農五項政見。（記者吳亮儀翻攝）

2022/11/09 05:30

推出影片介紹果菜市場電子化拍賣流程 並提出市場改善、食安、食農教育和農業在地化政策

〔記者吳亮儀、何玉華／台北報導〕陳時中競選團隊再推出新「〔台北時中02:00-04:00〕台北開市影片」，介紹果菜市場批發、拍賣流程，使用電子競標搶拍蔬果，知識性十足；陳時中也推市場改善、食安、食農教育和農業在地化等五項政見。

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台北市萬華區第一果菜市場是超大型果菜拍賣、批發市場，台北農產運銷公司副主任莊宗坤向陳時中介紹果菜拍賣流程，競標者可用感應章來搶購、增加效率，且過程全部電子化，電子看板顯示單價和成交價就是農民收到的價格，成交後會有一張交易傳票，業者拿傳票去領貨，農民和拍賣者都有保障，知識味十足。

陳時中也在影片中說明他的五項相關政見，包括果菜批發市場改建要如質、如期完工；建構全冷鏈計畫，新鮮直送消費端；做好批發及傳統市場食品安全、持續發展特色商鋪、農產品溯源，把關飲食安心吃；食農教育結合大台北休閒農業區，提升飲食及農業文化理解，認同在地農業；持續推動公有市場改建及環境品質改善、健全攤販集中場管理。

陳明章為阿中寫歌 唱出有希望的都市

另外，陳時中競選總部昨天也公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲暨「咖啡職人挺阿中」記者會，歌曲由音樂人陳明章作詞、作曲、演唱的《有希望的都市》，款款訴說對台北感情、對這片土地的期待，曲中的「有你、有我、有時、有心」，正是團隊想傳遞給台北市民的心意，「台灣的首都台北，咱就是要佇世界站懸懸」。

防疫期間獲關注產業 咖啡職人挺阿中

咖啡職人Woolloomooloo品牌經理詹毅文、如固咖啡王嘉慶都表示要相挺陳時中。詹毅文說，「外送，已經是台北人生活的一部分，是產業別中很小的事，卻又影響生活很大」，看到陳時中的主動關注讓她很感動，希望相關產業的人都能一起支持陳時中。

王嘉慶則說，防疫期間能感受到陳時中希望經濟能夠與防疫共存的壓力，「我們用職人的精神守護產品，就樣阿中用職人的精神守護家園，把事做好」。

陳時中昨上午到松山區中崙市場掃街，還戴上攤商送的「中崙市場」帽子，旁人笑說毫無違和感。（記者吳亮儀攝）

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