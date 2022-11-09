嘉市選前之夜照辦 李俊俋率「小雞」拚場

民進黨嘉義市長提名人李俊俋（中），日前與同黨議員候選人到中央噴水圓環宣傳「十八歲公民權公民複決修憲案」投同意票。（李俊俋競總提供）

2022/11/09 05:30

中山路沿線圓環以北：民進黨、台聯、基進及無黨籍 以南：國民黨、民眾黨及無黨籍

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議員及里長選舉如期於十一月廿六日舉行，重頭戲「選前之夜」中山路噴水圓環遊行，仍於廿五日晚間登場，雖然嘉義市長選舉暫停，民進黨嘉義市長提名人李俊俋將化身母雞，參加選前之夜拉抬小雞聲勢；李俊俋昨表示，嘉市被稱為民主聖地，選前之夜也是全國知名且唯一的特色之一，他仍會以市長參選人身分與同黨議員候選人共同參加，呼籲市民一起參與這民主盛事。

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李俊俋說，嘉義市長重新選舉，投票日改為十二月十八日，勢必影響十一月廿六日舉行的里長及議員投票率，他現在除了輔選同黨議員外，也努力推廣「十八歲公民權公民複決修憲案」投同意票，希望讓台灣民主走向新里程碑。

參加否 黃敏惠未決定

國民黨嘉義市長黃敏惠拚連任，其競選總部表示，黃敏惠是否參加廿五日選前之夜，內部尚在討論。

嘉市選舉委員會前天召開協調會，與議員候選人取得共識，廿五日選前之夜照常舉行，維持原先規劃，中山路沿線圓環以北為民進黨、台聯黨、台灣基進黨及無黨籍候選人、以南為國民黨、台灣民眾黨及無黨候選人，遊行時間晚間六點至十點。

嘉義市長重行選舉，市選委會昨受理登記參選首日，無黨籍「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」以一身財神爺裝扮，搶頭香登記；李俊俋、黃敏惠都預定今天登記，再度投入市長選戰。

中選會主委李進勇昨視察嘉市選委會選務工作，為選務人員加油打氣。針對外界認為嘉義市長與議員及里長分開投票，將降低投票率，李進勇回應說，每次選舉選務機關都會宣導鼓勵公民踴躍投票，今年宣導的力道會再加強，呼籲公民珍惜寶貴的一票。

嘉市選委會表示，市長重行選舉領表時間四日起至十二日，登記日自昨日起至十二日截止。

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