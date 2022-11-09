比青埔宮更豪華／劉建國質疑張麗善豪宅是違建
2022/11/09 05:30
指青埔宮今年最新照片又多圍牆和鐵門 張麗善應一併講清楚
〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人劉建國昨天召開記者會，質疑對手國民黨候選人張麗善的胞兄前縣長張榮味，位在虎尾的農舍變豪宅，除外界稱的「青埔宮」外又多了一棟「青埔二宮 」，要求張麗善講清楚說明白，該拆就拆，該罰就罰。
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張陣營：張麗善住處非農地
張麗善競選辦公室則出示地籍資料，強調張麗善現居處為「乙種建築用地」，絕非劉建國所稱之「農地」。
劉建國昨天與多位同黨候選人在虎尾召開「張麗善站出來，青埔宮拆下來」記者會，劉建國表示，青埔宮絕對是雲林奇觀，越蓋越大間，比北港朝天宮更大間，甚至毗鄰在隔壁還多一棟更宏偉的四、五層樓高的豪宅，為張麗善住所，外界稱「青埔二宮」。
劉建國指出，一般民眾違反農地使用要罰款六萬至卅萬元，違建不是拆就是罰，青埔二宮前方還有一大塊農地，但看不到農作物，這已違反農業發展條例規定的農地農業使用規定，身為雲林縣長的張麗善難道不用處理嗎？
劉陣營人員表示，調閱二○一三、二○一六及二○一八年的航照圖，該地從原本只有兩棟小木屋與一棟二層樓建築物，慢慢主建物擴張，加上建物周邊水泥、碎石鋪面，無法從事農業耕作之面積高達二千多平方公尺，約占該地號五十四％，二○二二年最新照片甚至還出現圍牆和鐵門。
劉建國強調，張麗善身為縣長更要用最高道德標準，應該出面說清楚，如有任何違法，該拆就拆，該罰就罰。
張榮味住所 縣府稱查無違規
對於劉建國指控，張麗善透過競選辦公室出示地籍資料，強調住所是「乙種建築用地」非農地；至於張榮味住所問題，雲林縣府新聞處長羅楚東表示，縣府已針對該個案說明多次，根據縣府目前相關資料，並無違規事宜。