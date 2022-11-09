比青埔宮更豪華／劉建國質疑張麗善豪宅是違建

劉建國陣營提出張麗善及其胞兄張榮味住所的空拍圖，顯示兩棟房舍佔地寬廣。（圖：劉建國競總提供）

2022/11/09 05:30

指青埔宮今年最新照片又多圍牆和鐵門 張麗善應一併講清楚

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人劉建國昨天召開記者會，質疑對手國民黨候選人張麗善的胞兄前縣長張榮味，位在虎尾的農舍變豪宅，除外界稱的「青埔宮」外又多了一棟「青埔二宮 」，要求張麗善講清楚說明白，該拆就拆，該罰就罰。

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張陣營：張麗善住處非農地

張麗善競選辦公室則出示地籍資料，強調張麗善現居處為「乙種建築用地」，絕非劉建國所稱之「農地」。

劉建國昨天與多位同黨候選人在虎尾召開「張麗善站出來，青埔宮拆下來」記者會，劉建國表示，青埔宮絕對是雲林奇觀，越蓋越大間，比北港朝天宮更大間，甚至毗鄰在隔壁還多一棟更宏偉的四、五層樓高的豪宅，為張麗善住所，外界稱「青埔二宮」。

劉建國指出，一般民眾違反農地使用要罰款六萬至卅萬元，違建不是拆就是罰，青埔二宮前方還有一大塊農地，但看不到農作物，這已違反農業發展條例規定的農地農業使用規定，身為雲林縣長的張麗善難道不用處理嗎？

劉陣營人員表示，調閱二○一三、二○一六及二○一八年的航照圖，該地從原本只有兩棟小木屋與一棟二層樓建築物，慢慢主建物擴張，加上建物周邊水泥、碎石鋪面，無法從事農業耕作之面積高達二千多平方公尺，約占該地號五十四％，二○二二年最新照片甚至還出現圍牆和鐵門。

劉建國強調，張麗善身為縣長更要用最高道德標準，應該出面說清楚，如有任何違法，該拆就拆，該罰就罰。

張榮味住所 縣府稱查無違規

對於劉建國指控，張麗善透過競選辦公室出示地籍資料，強調住所是「乙種建築用地」非農地；至於張榮味住所問題，雲林縣府新聞處長羅楚東表示，縣府已針對該個案說明多次，根據縣府目前相關資料，並無違規事宜。

民進黨雲林縣長候選人劉建國（右）質疑對手張麗善與其胞兄張榮味的住所涉及違建及違反農地非農用規定，要求張講清楚。（記者黃淑莉攝）

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