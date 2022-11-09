花蓮》徐榛蔚細數政績 Kolas一一打臉

民進黨花蓮縣長候選人Kolas（左）向帶著「徐榛蔚」帽子的選民致意，互相加油，展現民主風範。（擷取自Kolas臉書）

2022/11/09 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚尋求連任，上週請假後投入選舉，並公布四年施政成果爭取選民認同，遭民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka質疑「實情跟她知道得不一樣」，因與事實不符，既然邀約辯論而不可得，要求徐應向縣民回答清楚。

2020媒體評比 治安全國最後一名

Kolas說，徐縣長說「花蓮治安第一！」但根據「遠見」雜誌（該雜誌評比花蓮縣長為五星縣長）二○二○縣市總體競爭力評比，花蓮為全國十九縣市治安最後一名。

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人口外移少子化嚴重 校園設施空設

針對「校園設施設備全面提升」部分。Kolas調查，花蓮因人口外移加上少子化，二○二一年國中小學生減少五十九人，過去四年國中學生驟減千人，大量減班。連教師員額也控管，空有設施也無用武之地。

農業預算執行率不彰 保留款逾億元

徐榛蔚提及「提昇農友收入，一貫化智慧農業」、「排水溝區域排水已做好」政績。Kolas說，審計部審核二○二一年花蓮總決算，農業業務預算因執行率不彰而用不完，要求保留款超過億元，比率更高達廿一‧八一％，縣府計畫執行落後；花蓮市黃金地段的「香榭大道」一遇大雨即糞水溢流、惡臭難耐。

豐羽計畫、山海劇場 拖延至少9年

她說，徐還提到「原住民『豐羽』計畫現在都在做」、「原住民『山海劇場』現在都在做」，但中央二○一三年補助花蓮縣府豐羽計畫，直到二○二二年才動工，花費近九年，工程嚴重落後。山海劇場則是花蓮縣府自二○一三年開始評估，行政院於二○一六年納入花東基金，原訂二○一九年「完工」，但縣府直到今年才「動土」，花費近九年，無效率指數驚人。

一部落一聚會所 還有34座跳票

另外，徐說「一部落一聚會所已做廿八個聚會所。」Kolas也披露，實情是二○一七年起，花蓮縣府匡列六十二座部落集會所打算興建，行政院也同意核定四億多元，但截至今年八月，長達五年只完成十三座。預定到明年底才會完成廿八座。有卅四座跳票。

要求徐和傅崐萁向花蓮縣民回答

Kolas說，還有許多與事實不符的實情來不及提出，真理是愈辯愈明，最後讓人民做決定。既然邀徐榛蔚辯論而不可得，只好針對二人的公開發言提出質疑，請徐或她的先生傅崐萁前縣長回答。不是對我回答，而是向全體花蓮縣民回答。

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