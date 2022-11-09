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    首頁　>　政治

    挺18歲公民權 宜蘭5校12日街頭開講

    2022/11/09 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕「青春自主權，此時此刻不能延！」十八歲公民權修憲複決年底與大選一同登場。慈心華德福、蘭陽女中、宜蘭高中、宜蘭高商、羅東高商學生會，聯合舉辦倡議活動，邀請大家十一月十二日兵分五路上街說明，盼喚起大眾關注投下同意票。

    慈心華德福學生杜孟軒、黃柏翔，是五校聯合倡議正、副召集人。黃柏翔說，各黨一致同意修憲案，但聲量和熱度大減，通過門檻高達九六五萬票，需大眾關注和支持；他們雖無法投下同意票，但此案與他們息息相關，更直接決定二○二四大選能否投票，外縣市學生組織紛紛做出行動，希望宜蘭也能跟進，因此聯繫各校學生組織，獲四校響應。

    上月九日，五校十五名學生在羅東火車站附近進行小型宣傳，拿手牌、宣傳面紙，向路人、店家介紹複決案；十二日將擴大規模，從新月麥當勞、宜蘭火車站、羅東火車站、羅東夜市、蘭女正門，兵分五路上街開講。

    蘭女學生呂雯倩說，多數民眾不知道此複決案，連她的家人也不太清楚。蘭女學生楊昀蓁表示，許多有投票權利的人，覺得此案與他們無關，因此宣講更顯重要。

    蘭女班聯會主席林芷晴說，十八歲可以做很多人生決定，學投資、買車、獨立生活，為什麼不能有表達意見的投票權？現今年輕人有很多不同想法，若能通過，能讓社會有更多元的聲音。

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