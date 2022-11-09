台南民進黨挺18青年派對 12、18辦兩場

2022/11/09 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市黨部舉辦百場「我在台南挺十八」宣講，本週將邁入最後的衝刺階段，接續將與議員候選人串聯在十二、十八日合辦兩場挺十八青年派對，邀準十八歲學子親自上場宣講，提出對於十八歲公民權的看法。

台南市黨部主委潘新傳表示，自十月廿四日起在下營開場的「我在台南挺十八」公民複決權說明會起跑，到八日已舉辦八十場，觸及人數超過四千餘人；潘新傳說，本週市黨部主辦的挺十八說明會屆滿百場後，將與安南區議員候選人蔡麗青，在十二、十八日加碼合辦兩場挺十八青年派對。

請繼續往下閱讀...

潘新傳說，兩場由高中生主導的宣講派對，由準十八歲學子親自上場，將邀台南一中學生會長陳柏邑及各校學生領袖宣講，還有各級學校社團帶來才藝演出挺十八，是場完全屬於年輕人的派對，讓他們自由發揮關於十八歲公民權的理念和想法，在最後倒數的宣傳期間，希望能透過年輕人的帶動，點燃大家的熱情，讓十八歲公民權的議題受到重視。

蔡麗青強調，台灣民主化過程中不能少了年輕人，現在台灣民主制度需要繼續進步，更需要年輕人一起參與民主，攜手支持十八歲公民權，在十一月廿六日衝過九百六十五萬過關門檻，共同實現民主前進，讓世界對台灣刮目相看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法