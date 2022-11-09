林佳龍夫妻分進合擊 掃街拚勝選

距年底九合一選舉剩不到三週，民進黨新北市長候選人林佳龍，昨天下午赴中和區進行車隊掃街。 （記者魏瑾筠攝）

2022/11/09 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍昨天下午赴中和區進行車隊掃街，沿途市民熱烈歡迎，揮舞「新北大翻新」旗幟，並豎起大拇指比讚，為車隊加油打氣，晚間由太太廖婉如「代夫出征」，前往永和樂華夜市掃街拜票，夫妻分進合擊，力求贏得勝選。

林佳龍車掃 市民豎大拇指比讚

廖婉如說，新北市民非常溫暖，競選團隊認真努力，林佳龍的政見獲得認同，選情樂觀；她提到，十八歲公民權是世界趨勢，原本大家沒有那麼在意，但隨著公投議題發酵，開始受到關注，希望台灣搭上民主潮流。

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廖婉如高喊 新北市民非常溫暖

林佳龍連日來指控新北市政府打壓選前之夜場地，借不到板橋第一運動場，申請板橋區運路的路權也被駁回。他批評，侯市府黑箱作業、球員兼裁判，為自己量身定做，且資訊不公開；蔡英文總統二○一○年參選新北市長，在同樣場地舉辦造勢活動，如今侯市府以技術性理由卡位，禁不起檢驗。

林佳龍認為，在侯友宜十二年的統治下，新北市府行政獨裁，資訊不對稱、爭功諉過、絕不認錯，從恩恩案到被警察打的黃先生，「這種用行政手段、威權復辟的做法，就是我們要改革的」。

林佳龍也談到，經專家評估，當天在板一和區運路同時辦活動，可以研擬更完善的交通維持計畫，市府沒有理由剝奪民眾辦活動的權利，今天將請競辦執行總幹事何博文拜訪板橋區長，了解許可標準為何，「不是他們說了算」。

針對國民黨指控涉嫌向計程車司機賄選一事，林佳龍嚴正駁斥說，競選團隊簽訂契約買計程車廣告，必須按契約辦理，如有問題將要求對方負責；有人刻意假造影片，企圖抹黑影響選舉，對於造謠傳播將提告。

民進黨新北市長候選人林佳龍太太廖婉如（前）昨晚「代夫出征」，前往永和樂華夜市掃街拜票。（記者魏瑾筠攝）

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