沈慧虹︰建構新竹文化 分3面向

沈慧虹將針對日本海軍第六燃料廠、新竹少年刑務所職務官舍群與新竹神社進行主力修復、活化。圖為新竹少年刑務所。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/09 05:30

鼓勵青年書寫在地故事 促進文學音樂跨域創作 3項文化資產新生

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨發表文化政策，將以三面向建構新竹文化。第一「生產在地內容」以青創勇氣金搭配青年創業諮詢服務站，鼓勵更多人記錄在地故事；第二「打造故事平台」結合竹塹文學獎、東風音樂祭與在地劇團等讓跨域創作者合作，並透過如策展、市集、好物包裝等市府資源建立文化城市品牌；第三「文資新生」則將針對日本海軍第六燃料廠、新竹少年刑務所職務官舍群與新竹神社進行主力修復、活化。

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設青創勇氣金 補助百人創業

沈慧虹說明，在「生產在地內容」面向，新竹有三百年歷史，不僅是北台灣最早開發的城市，現在更是半導體的重鎮，她提出「青創勇氣金」政見，未來每年補助一百名創業青年，每月最低生活費一．五倍約兩萬多元，保障基本生活。也會搭配成立青年創業諮詢服務站，鼓勵更多年輕人投入，一起寫下屬於新竹的故事。

市府透過活動 打造故事平台

在「打造故事平台」面向，沈慧虹表示過去八年市府透過活動、刊物跟展覽，書寫新竹的故事，如新竹三百展覽、台灣設計展、光臨藝術節、二四一藝術空間、新竹美術館等，盼透過市府資源讓新竹故事有更多被看見的機會。過去市府長期舉辦竹塹文學獎，累積新竹故事的能量，這幾年也透過東風音樂祭「風神榜」，鼓勵年輕音樂人創作音樂寫下新竹。她要延續新竹的創作能量，讓文學獎的得獎作品跟風神榜的音樂人合作，創作屬於新竹的歌曲。

「文資新生」方面，沈慧虹強調，要讓文化資產回到生活。過去幾年在文化部支持下，市府陸續修復許多新竹的文化資產，並結合好的團隊，讓文化資產回到市民的生活中，未來也會持續，讓這些老房子能夠繼續陪伴這座城市發展，注入新的生命。

活化大煙囪、官舍群、神社

沈慧虹表示，她盤點出三個重要的文化資產，列為未來主力修復、活化重點。第一是「大煙囪」日本海軍第六燃料廠，將透過地方團隊進駐，收集社區的故事，更與陽明交通大學合作，透過策展、舞台劇等，讓生硬的歷史轉譯成適合當代的形式。

第二是新竹少年刑務所職務官舍群，未來周邊官舍群也要一起活化修復，並邀請青創團隊進駐，成為跟社區結合的生活聚落。第三是新竹神社，希望未來打開新竹神社，增加市民活動的公共空間，更讓歷史重新回到市民的生活中。

民進黨新竹市候選人沈慧虹將重要的文化資產列為未來主力修復、活化重點。首先就是「大煙囪」日本海軍第六燃料廠。（記者蔡彰盛攝）

民進黨新竹市候選人沈慧虹昨發表文化政策，將以三面向建構新竹文化。 （記者蔡彰盛攝）

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