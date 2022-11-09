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    首頁　>　政治

    苗縣長選舉公辦政見會 18、21日登場

    2022/11/09 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第十九屆縣長選舉候選人公辦電視政見發表會，將於十八、廿一日舉辦。苗栗縣選舉委會表示，因有候選人不同意採辯論會方式進行，經縣選委會開會討論，決議採候選人政見發表方式辦理。

    縣長選舉候選人公辦電視政見發表會，分兩場次，第一場次於十八日，第二場次於廿一日，皆於當天上午九點於有線電視台（吉元ch3、信和ch3）直播。第一場次另於十八日、十九日、廿日下午七點錄影重播；第二場次則另於廿一日、廿二日、廿三日下午七點錄影重播。

    縣選委會表示，各場次政見發表會分兩輪，各候選人每一輪皆有十二分鐘；候選人於各輪的政見發表順序，依當天政見發表會前報到先後抽籤決定。

    此外，鄉鎮市長公辦政見發表會部分，頭份市於十八日上午十點在頭份市公所中山堂；竹南鎮於十七日上午十點在竹南鎮公所三樓演藝廳；苑裡鎮於十八日上午十點在苑裡國小舊活動中心；通霄鎮於十七日上午十一點在通霄鎮公所三樓禮堂；後龍鎮於十七日上午十一點在南龍社區活動中心；公館鄉於十八日上午九點在仁安社區活動中心。

    另，縣議員部分，第一選區將於十六到十八日，依序在苗栗市、公館鄉、頭屋鄉舉辦；第三選區於十七、十八日，依序在通霄鎮、苑裡鎮舉辦；第四選區於十六到十八日，依序在造橋鄉、後龍鎮、竹南鎮辦理；第五選區於十六到十八日，依序在頭份市、三灣鄉、南庄鄉辦理。

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