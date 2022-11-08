許淑華控擋變電所 黃珊珊︰要求換址未果

2022/11/08 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨怒嗆台電，指台北限電為「現在進行式」，台電提不出解方就只會扯變電所，要求中央別再迴避問題。民進黨台北市議員許淑華批評，黃珊珊充分展現她從台北市長柯文哲身上傳承的兩大特質，一是騙，二是推卸責任，什麼都是中央的錯；許淑華也指台電早就提醒，且不斷警告台北市政府，要求完成松湖變電所的興建。

許淑華質疑，黃珊珊從議員任內就不斷阻擋松湖變電所，二○一三年郝市長任內，黃珊珊質疑台電恐嚇民眾，在柯市長八年任內繼續拖，終於供電危機在眼前，台北發展出問題，黃又推給中央，要台電負責。

請繼續往下閱讀...

許淑華說，她早在今年三月就一再提醒柯市府，面對汐止超高壓的供電問題，台電光今年就舉辦超過七十場說明會，黃珊珊卻在市府繼續擺爛，一再撒謊，市長選舉就是一面照妖鏡，過去八年放爛，現在面對市民檢驗，只會推卸責任。

針對許質疑黃在議員任內阻擋松湖變電所，黃珊珊強調，於前市長馬英九、郝龍斌任內都曾要求變電所換址，北市府也負責任地在內湖科技園區選出六塊地，但台電仍執意設在原址，且開完幾次地方說明會遭抗議後「就不見了」，也從未檢討計畫。

黃珊珊表示，北市府對松湖變電所向來希望台電按程序向市民說明、送案，更從未擋過任何案子，但台電面對民眾反彈「就全部縮進去」，完全沒進度，「表示他們（台電）根本不急」。

經濟部長王美花昨表示，台北並非缺電，而是輸電問題，比喻如「水管太小，必須蓋大水管，水才能夠進來」，因此台電廿年前就提出松湖變電所方案，盼中央地方合作規劃，使北市東區用電穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法