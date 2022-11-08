痛批徐巧芯抹黑陳時中伸鹹豬手》梁文傑質疑 徐在警告醫界勿挺陳

2022/11/08 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨公布民進黨台北市長候選人陳時中多張餐宴照片，並稱台北市聯醫松德院區副院長李雅玲攙扶陳時中下樓梯的牽手照是被陳「伸鹹豬手」。陳時中競選總部昨下午開記者會，台北市議員梁文傑質疑，徐巧芯此舉除為了打擊陳時中選情，更是警告醫生不准他們再挺陳時中。

梁︰徐也曾被馬英九摟著、牽手

陳時中競選總部總幹事吳思瑤及發言人羅浚晅、台北市議員簡舒培、江志銘、梁文傑等人昨召開記者會，批評徐巧芯惡意抹黑，更公布陳時中與選民的互動照，強調政治人物都會和選民互動，身為民代的徐巧芯竟為選舉進行污衊，更質疑徐過去也被前總統馬英九摟著，也有牽手照，怎麼好意思抹黑。

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梁文傑質疑，徐巧芯前晚在臉書以故弄玄虛的方式一步步指控陳時中伸出鹹豬手，先是指陳對不知名女性伸出鹹豬手，後來再公開這名女性的身分，以影射、惡意的文字對陳時中潑髒水。

台北市立聯合醫院是北市府附屬的醫療機關，每個會期都要去議會備詢，身為議員的徐巧芯也握有聯醫預算的生殺大權，梁文傑表示，徐也用公布聯醫夫婦的手段，含沙射影的暗示「你們兩個醫生挺陳時中，就不用混了」，更藉此警告醫界的朋友，不准他們再挺陳時中。

梁文傑表示，他還看到有網友影射聯醫仁愛院區醫務長丁金聰在旁邊戴綠帽卻不敢說話，但認為這種說法可惡至極，他們夫妻對這樣的互動都沒意見，就只有徐有意見，且還對聯醫的警告意味如此濃厚，徐巧芯應該要公開道歉。

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