「那是公開場合」陳：看圖說故事 污衊人格

民進黨台北市長候選人陳時中。（記者廖振輝攝）

2022/11/08 05:30

〔記者陳鈺馥、林良昇、鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯在臉書公布偷拍的牽手照片，指控民進黨台北市長候選人陳時中對北市聯醫松德院區副院長李雅玲伸出「鹹豬手」。陳時中昨日受訪駁斥，那是一個公開場合，沒有所謂「鹹豬手」問題，不要用「看圖說故事」方式，對醫界人士的人格進行污衊。

陳時中指出，選舉每一天照相好幾百張，有些支持者相當熱情，他都欣然接受，藍營有些議員在選舉上有些困難，需要出來蹭熱度，用這樣方式很不道德，希望選舉回歸正軌。

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對於與異性牽手搭肩的行為，陳時中說：「誰沒有跟人家牽手過？」那是公開的社交場合，當然會用適當的方式表達禮貌，這都要互相尊重的。

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨也切割徐，三度強調他沒有要去探討照片的內容，也沒有要去做文章。但蔣仍質疑是誰拍的照片？如果是媒體拍的照片為何沒刊登，到底是承受什麼壓力才有人憤而丟出照片，背後故事可能更駭人聽聞。

無黨籍市長候選人黃珊珊則批評說，不用看圖說故事、妄加揣測，更沒必要以此政治操作，自己身為女性，都覺得照片中女子不該被如此影射，籲市民應對此選舉操作方式予譴責。

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