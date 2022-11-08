高虹安秀證據自清 喊告檢舉人

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷人頭助理「寄生國會」疑雲，高虹安（右）昨在律師陪同下召開記者會，出示該助理的工作紀錄回應外界質疑。（記者羅沛德攝）

2022/11/08 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安近期被國民黨新竹市長候選人林耕仁爆出疑似利用人頭助理詐領助理費。高虹安昨日召開記者會，展示多張通訊軟體對話紀錄截圖，與社群軟體截圖等證據，澄清前助理李忠庭有勞動事實，並非人頭助理。

強調李忠庭有勞動事實非人頭

高虹安昨指出，李忠庭自二○二○年二月開始任職至二○二一年三月，期間不僅負責臉書官方帳號管理、YouTube影片內容規劃、Line官方帳號經營與中彰投地區的選民服務，還要幫她引介人士拜會、設立地方服務處。

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高虹安表示，李忠庭還負責接聽公務手機，並於週末擔任她的隨行助理，幾乎是廿四小時待命，「這樣的工作量，老實說我看完工作紀錄後，（覺得）四十六小時都嫌少」，但立法院的加班費上限就是四十六小時。

高虹安表示，除了通訊軟體、社群帳號截圖等事證外，也準備十二位證人的影片，將一併提供給檢調，她強調，新聞報導中的檢舉人所言有諸多不實，將對檢舉人提起意圖使人不當選、加重誹謗等告訴，希望檢調與司法單位能明察秋毫。

公布事證 遭質疑「假資料」

但網路紅人劉宇（四叉貓）與溫朗東都認為高提出的證據疑似有瑕疵。劉宇於臉書指出，高虹安公布的事證中，一份李忠庭的工作報告顯示，李忠庭為二○二一年三月一日到職，與記者會所述不符，質疑高拿出的「工作證明」，為連夜趕工出來的「假資料」。

溫朗東也表示，他用修圖軟體疊合比對，發現李忠庭二○二○年二月廿八日與二○二一年三月卅一日的兩個簽名，竟能完美疊合，質疑高虹安偽造文書、「Ｐ圖」。

針對質疑，高虹安受訪表示，寫成二○二一年三月一日到職，應是表格誤植導致，該欄位應為「該月份紀錄」，並非到職日。高虹安辦公室也指出，簽名字跡完全相同，是因李忠庭習慣使用電子簽名檔，圖檔中的簽名為電子簽名。

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