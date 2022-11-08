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    「公積金」爭議 立委：助理費很有限 不會回捐

    民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷人頭助理「寄生國會」疑雲，高虹安（中）7日在律師陪同下召開記者會，出示該助理的工作記錄回應外界質疑。（記者羅沛德攝）

    民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷人頭助理「寄生國會」疑雲，高虹安（中）7日在律師陪同下召開記者會，出示該助理的工作記錄回應外界質疑。（記者羅沛德攝）

    2022/11/08 05:30

    〔記者謝君臨、黃靖媗／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆料，其助理需上繳現金到辦公室帳戶做為「公積金」，但部分卻淪為高私人或黨務之用。民進黨立委賴瑞隆昨表示，助理費很有限，絕對不會有助理還可以回捐；民眾黨立委賴香伶表示，她的辦公室沒有由助理捐贈的「公積金」。

    賴香伶：辦公室無捐贈公積金

    時代力量立委王婉諭則認為，辦公室同仁自主捐款成立的「公積金」，可以用於辦公室內供同仁取用的咖啡、零食，只要談好就好，但用於辦公室裝潢與送往迎來費用，就非常不適切，形同於變相的回捐。

    一名國民黨立委辦公室助理匿名指出，他們辦公室不僅不需由助理支付送往迎來的費用，立委昨更特別幫助理們「立冬進補」，請吃麻油雞。

    賴香伶也說，她的辦公室沒有助理捐贈的「公積金」，她不清楚其他委員辦公室的狀況，無法進一步評論。

    「助理費很有限，絕對不會有助理還可以回捐。」賴瑞隆表示，如果高虹安以助理回捐的現金購買私人物品，這非常具有爭議性，應清楚對社會各界說明，若真的做錯了，就應該認錯。

    賴瑞隆強調：「這是重重一擊，特別是提出這麼具體的證據！」從高虹安的回應可知，她也承認部分事實，若侵占助理費或上繳給黨的話，不但違反相關法規，也違反公費助理設立原則。

    民進黨立委何志偉指出，背後實情為何，高虹安至今始終未說明清楚，這涉及很多法律問題，擔心她就算選上也會再見。何說，他有耳聞民眾黨財務一直以來都有問題，資源分配不公是導致內鬥的主因之一。

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